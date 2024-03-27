Üye Girişi
Haberler

Galatasaray, Hatayspor maçı için Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında karşılaşacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına kamp yaptığı Antalya'da devam etti.

Galatasaray, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada kamp yapmak için geldiği Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin sahasında üçüncü antrenmanını gerçekleştirdi. 2 Nisan Salı günü sahasında Hatayspor ile yapacağı karşılaşacak olan sarı-kırmızılıların bir hayli neşeli olduğu görüldü. Icardi ve Torreira, sahanın içinde çalışan yağmurlama sisteminin arasında yaptığı çalışma ilgi çekti. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketlerinin ardından futbolcular gruplar halinde pas ve mini kaleye gol çalışması yaptı. Takım ardından, 3'e bölünerek dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman yarım saatlik bölümün ardından basına kapalı devam etti. Sarı-kırmızılı kafile, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Antalya kampını tamamlayacak - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Hatayspor Antalya Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! 1 Nisan okullar tatil mi? Seçimden sonra okul yok mu? Ziraat Bankası emekli promosyon 2024 ne kadar? Tarihte bugün ne oldu? 31 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 31 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 30 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 30 Mart'ta yaşananlar! 29 Mart Tarihte Bugün ne odu? 29 Mart ne günü? 29 Mart'ta doğan ünlüler! 29 Mart'ta ne oldu? Tarihte bugün ne oldu? 28 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 28 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 27 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 27 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 26 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 26 Mart'ta yaşananlar! Dünya Tiyatrolar Günü ne zaman? En güzel Dünya Tiyatrolar Günü mesajları! 28 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 28 Mart Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? O kullanmak mecburi mi, oy kullanmamanın cezası ne? PFDK sevkleri ne zaman açıklanacak? Trabzonspor Fenerbahçe maçı PFDK sevk kararları ne zaman açıklanacak? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 27 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 27 Mart 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title