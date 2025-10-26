Galatasaray, Göztepe'yi geriden gelip devirdi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray, 3-1'lik skorla kazandı.

İLK GOL GÖZTEPE'DEN

Göztepe, 6. dakikada öne geçti. Juan'ın pasıyla savunma arkasına sarka Janderson'un ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta top, üst direkten döndü. Sallai'nin uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı önünde bulunan Efkan Bekiroğlu'nun altıpasın sol çaprazından çektiği şutta top ağlarla buluştu.

OSIMHEN SKORA DENGE GETİRDİ

19. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Furkan Bayır'ın hatalı pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osimhen, kaleciden sıyrıldıktan sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. İlk başta ofsayt kararı veren hakem Oğuzhan Çakır, VAR'a gitmesinin ardından golü verdi.

GÖZTEPE 10 KİŞİ KALDI

42. dakikada Göztepe 10 kişi kaldı. Osimhen'le ikili mücadele giren Bokele, rakibine yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

SARA'DAN MUHTEŞEM GOL

63. dakikada Galatasaray, 2-1 öne geçti. Rakip kaleye hücum eden Galatasaray'da ceza sahası içinden dışarıya doğru kafa pasını çıkaran Yunus Akgün'ün pasında gelişine topa vuran Gabriel Sara, uzak köşeye muhteşem bir vuruşka kaleci Lis'i mağlup etti.

ICARDI FARKI İKİYE ÇIKARDI

Karşılaşmanın 67. dakikasında Galatasaray farkı Icardi ile 2'ye çıkardı. Gabriel Sara'nın sağ kanattan ortasında Osimhen kafayı vurdu. Kaleci Lis'in güçlükle çeldiği topa Icardi vurdu ve top ağlara gitti.

GALATASARAY 3 PUANIN SAHİBİ

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maçı Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 28'e çıkaran Galatasaray, en yakın takipçisi Trabzonspor ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu. Üst üste ikinci kez kaybeden Göztepe ise 16 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Göztepe, kendi evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.