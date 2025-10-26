Haberler

Galatasaray, Göztepe'yi geriden gelip devirdi

Galatasaray, Göztepe'yi geriden gelip devirdi
Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Göztepe, Bokele'nin 42. dakikada kırmızı kart görmesi sonucu mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

  • Galatasaray, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.
  • Göztepe, 6. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.
  • Galatasaray, 19. dakikada Osimhen'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.
  • Göztepe, 42. dakikada Bokele'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
  • Galatasaray, 63. dakikada Gabriel Sara'nın golüyle 2-1 öne geçti.
  • Galatasaray, 67. dakikada Icardi'nin golüyle skoru 3-1 yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray, 3-1'lik skorla kazandı.

İLK GOL GÖZTEPE'DEN

Göztepe, 6. dakikada öne geçti. Juan'ın pasıyla savunma arkasına sarka Janderson'un ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta top, üst direkten döndü. Sallai'nin uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı önünde bulunan Efkan Bekiroğlu'nun altıpasın sol çaprazından çektiği şutta top ağlarla buluştu.

OSIMHEN SKORA DENGE GETİRDİ

19. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Furkan Bayır'ın hatalı pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osimhen, kaleciden sıyrıldıktan sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. İlk başta ofsayt kararı veren hakem Oğuzhan Çakır, VAR'a gitmesinin ardından golü verdi.

Galatasaray, Göztepe'yi geriden gelip devirdi

GÖZTEPE 10 KİŞİ KALDI

42. dakikada Göztepe 10 kişi kaldı. Osimhen'le ikili mücadele giren Bokele, rakibine yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

SARA'DAN MUHTEŞEM GOL

63. dakikada Galatasaray, 2-1 öne geçti. Rakip kaleye hücum eden Galatasaray'da ceza sahası içinden dışarıya doğru kafa pasını çıkaran Yunus Akgün'ün pasında gelişine topa vuran Gabriel Sara, uzak köşeye muhteşem bir vuruşka kaleci Lis'i mağlup etti.

Galatasaray, Göztepe'yi geriden gelip devirdi

ICARDI FARKI İKİYE ÇIKARDI

Karşılaşmanın 67. dakikasında Galatasaray farkı Icardi ile 2'ye çıkardı. Gabriel Sara'nın sağ kanattan ortasında Osimhen kafayı vurdu. Kaleci Lis'in güçlükle çeldiği topa Icardi vurdu ve top ağlara gitti.

GALATASARAY 3 PUANIN SAHİBİ

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maçı Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 28'e çıkaran Galatasaray, en yakın takipçisi Trabzonspor ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu. Üst üste ikinci kez kaybeden Göztepe ise 16 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Göztepe, kendi evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMurat Bey:

maçı izledim Göz tepenin hakkı yendi

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTomarzalı:

Valla mı ? Bende izledim !!!

yanıt0
yanıt2
Haber Yorumlarıpusatalfa:

hadi yav ekkekle mi kaşıkla mı, git işine bak

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıMazlum Dağ:

7-8 net gol kaçtı. Yahu ne zaman kaçırmayacaksınız da biz 8-1 veya 9-1 gibi bir skorla kazanicaz kardeşim?

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Galatasaray kasırga gibi kasıp kavuruyor. Gelsin sıradaki

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
