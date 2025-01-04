Galatasaray-Göztepe maçının ilk 11'leri belli oldu

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. RAMS Park'taki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. VAR hakemi olarak ise Alper Çetin görev yapacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 14 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 44 puanla haftaya zirvede girdi. Göztepe ise 8 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak, 28 puanla 4. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Galatasaray : Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen.

Göztepe: Lis, Koray, Heliton, Bokale, Dennis, Miroshi, Matsuki, Nielsen, Djalma, Tjanic, Romulo.

TEK EKSİK ICARDI, 3 İSİM KART SINIRINDA

Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle oynayamayacak. UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi, sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart görmeleri halinde 19. haftadaki RAMS Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.

LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI

Süper Lig'de 47 kez fileleri havalandıran Galatasaray, ligin en çok gol atan takımı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise 19 gol gördü.

OSIMHEN DURDURULAMIYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın galibiyetlerinde önemli rol oynuyor. Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, bu sezon çıktığı 15 maçta 12 gol attı. Süper Lig'de 11 karşılaşmada 9 gol kaydeden 26 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıktığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

YUNUS AKGÜN'ÜN 10 GOLÜ VAR

Sarı-kırmızılılarda bu sezon başarılı bir performans sergileyen Yunus Akgün, attığı gollerle takımına büyük katkı sağlıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5 gol atan milli oyuncu, Süper Lig'de de skorer performansını sürdürüyor. Son olarak ligin 17. haftasındaki Bellona Kayserispor maçında fileleri havalandıran Yunus, Süper Lig'de de 16 maçta 5 gol kaydetti.

SADECE SAHASINDA PUAN KAYBETTİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı maçlarda sadece evinde puan kaybı yaşadı. Ligde deplasmandaki bütün maçlarını kazanan "Cimbom", sahasında da Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor'la berabere kalarak puan kaybetti.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 61. RANDEVU

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de 61. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 60 maçtan 35'ini Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı. 13 müsabaka da berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 95-44 üstünlüğü bulunuyor.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki ekip, yapacakları maçla İstanbul'daki lig karşılaşmalarında 31. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 19-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 50, Göztepe 17 gol attı. Göztepe, İstanbul'da 1972-1973 sezonunda 1-0 yendiği rakibiyle daha sonra deplasmanda yaptığı 15 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 13'sini kaybeden İzmir ekibi, 2'sinde berabere kaldı ve taraftarlarına rakip sahada galibiyet sevinci yaşatamadı.

Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe ile sahasında oynadığı son 9 maçtan da galip ayrıldı. "Cimbom", söz konusu karşılaşmalarda rakibini dörder kez 3-1, ikişer defa 1-0'lık skorlarla mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, ayrıca 2-0, 4-1 ve 2-1'lik skorlarla rakibine üstünlük kurmayı başardı.

FARKLI SKORLAR

Taraflar arasında geride kalan 60 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti. Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi. Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.