Galatasaray, Göztepe ile 63. Maçına Çıkıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın evinde oynayacağı Göztepe ile ligde 63. kez mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray yarın saat 17.00'de RAMS Park'ta Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, 8 galibiyet ve 1 beraberlikle aldığı 25 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. İzmir ekibi ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 16 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor.

63. randevu

Galatasaray ile Göztepe, bugüne kadar Süper Lig'de 62 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 37 kez rakibini mağlup ederken, Göz-Göz ise 12 defa sahadan 3 puanla ayrıldı. 13 maç da berabere sona erdi. Galatasaray'ın 99 golüne, Göztepe 45 golle karşılık verdi.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmaları Galatasaray, 2-1 ve 2-0'lık skorlarla kazandı.

En son 1980 yılında berabere bitti

Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan son maçlar berabere sona ermedi. İki takım arasında son olarak 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da yapılan mücadele 1-1 tamamlanırken, daha sonra oynanan 20 müsabakada Aslan 18 kez kazandı, Göz-Göz ise 2 defa galibiyet sevinci yaşadı.

Son 10 maçta Galatasaray üstün

İki takım arasında oynanan son 10 karşılaşmada İstanbul ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Tümü Süper Lig'de oynanan müsabakalarda Galatasaray 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf olurken, Göztepe ise 1 kez kazandı.

Süper Lig'de 17 maçtır yenilmiyor

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray, daha sonra ligde yaptığı mücadelelerde yenilmedi. Bu süreçteki müsabakaların 16'sından 3 puanla ayrılan Aslan, 1 kez de beraberlik aldı. Cimbom, bu sezon Süper Lig'de geçtiğimiz hafta konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-1'lik skorla yendi.

Sahasında 30 maçlık yenilmezlik serisi

Galatasaray, RAMS Park'ta son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından Süper Lig'de 21, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2'şer olmak üzere yaptığı 30 resmi karşılaşmada 22 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

En çok gol atan takım

Süper Lig'de bu sezon çıktığı müsabakalarda hücumda ve defansta başarılı performans sergileyen Galatasaray, rakip fileleri 22 kez havalandırdı ve bu alanda da zirvede yer alıyor. Ligde yaptığı 9 maçın 5'inde kalesini gole kapatan Aslan, 4 golle de Göztepe'den sonra en az gol yiyen ikinci takım olarak bulunuyor.

9 farklı futbolcu gol attı

Galatasaray'ın attığı 22 golü, 9 farklı futbolcu kaydederken, sarı-kırmızılılarda; Mauro Icardi 5, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı 3'er, Victor Osimhen ve Yunus Akgün 2'şer, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira ile Davinson Sanchez ise 1'er gol sevinci yaşadı. Ayrıca Fatih Karagümrük mücadelesinde de Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.

Buruk ile Stoilov 3. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov 3. kez rakip olacak. Geride kalan 2 müsabakada da kazanan Buruk'un ekibi oldu.

Galatasaray'da babasının rahatsızlığından dolayı özel izinle ülkesine giden Lucas Torreira ve tedavileri devam eden İlkay Gündoğan ile Wilfried Singo, Göztepe maçında oynamayacak. Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Davinson Sanchez ise geçen hafta Başakşehir karşısında cezasını tamamladı. Sanchez ayrıca sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve gelecek haftaki Trabzonspor karşılaşmasında yer alamayacak.

Oğuzhan Çakır düdük çalacak

Galatasaray ile Göztepe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Candaş Elbil yapacak. Maçın 4. hakemi ise İlker Yasin Avcı olacak. - İSTANBUL