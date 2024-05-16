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Galatasaray, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Galatasaray, hazırlıklarını akşam yapılan idmanla sürdürdü. Antrenman, dinamik ısınma ve taktik çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını akşam yaptığı idmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 7'ye 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla derbi müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

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