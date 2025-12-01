Galatasaray, Fenerbahçe Derbisinde 5 Eksikle Saha Çıktı

GALATASARAY, Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu oldu. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı Yasin Kol yönetti. Yasin Kol'un yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında oynanan Union Saint-Gilloise maçının 11'ine göre Fenerbahçe karşısında 2'si zorunlu toplam 3 değişikliğe gitti. Union Saint-Gilloise karşılaşmasında oynayan Mauro Icardi, sakatlığı bulunan Ismail Jakobs ve kart cezalısı Roland Sallai, derbide forma giymeyen isimler oldu. Okan Buruk, bu oyuncuların yerine kadroda Mario Lemina, Kazımcan Karataş ve Victor Osimhen'i tercih etti.

Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü Davinson Sanchez, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'tan oluşturdu. Orta ikilide Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan'ı sahaya süren Buruk, sağ kanatta Leroy Sane, forvet arkasında Gabriel Sara, sol kanatta Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki umudu ise Victor Osimhen oldu.

Galatasaray, Fenerbahçe karşısına şu 11'le çıktı:

"Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen."

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine 5 oyuncusundan mahrum çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte Wilfried Singo ve Ismail Jakobs sakatlıklarından dolayı sahaya çıkmadı. Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle karşılaşmada forma giymeyen isimler olurken, Roland Sallai de kart cezası sebebiyle maçta oynamadı.

GALATASARAY FORMASIYLA 3 OYUNCUNUN İLK FENERBAHÇE DERBİSİ

Galatasaray'ın transfer döneminde kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan, Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanan Fenerbahçe maçında görev yaparak sarı-kırmızılı formayla ilk derbi heyecanlarını yaşadı.

Öte yandan Uğurcan Çakır, Trabzonspor forması giyerken Fenerbahçe'ye karşı 14'ü Süper Lig ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 15 kez forma giymişti.

Arda Ünyay, Yusuf Demir ve Gökdeniz Gürpüz ise sonradan oyuna dahil olması halinde sarı-kırmızılı formayla ilk kez Fenerbahçe derbisi heyecanını yaşayacak.

SAKATLIĞINI ATLATAN YUNUS AKGÜN YEDEK SOYUNDU

Sarı-kırmızılı ekibin 25 yaşındaki milli oyuncusu Yunus Akgün, yaklaşık 1 ay sonra kadroda yer aldı. Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanan Trabzonspor karşılaması sonrası kasık fıtığı ameliyatı olan Yunus, bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Süper Lig'de Kocaelispor ve Göztepe maçlarını kaçıran milli oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Bodo/Glimt ve Union Saint-Gilloise'a karşı forma giyememişti. Fenerbahçe derbisine yedek soyunan Yunus Akgün, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ilerleyen dakikalarda görev vermesi halinde 4 maç aranın ardından sahalara geri dönmüş olacak.

VICTOR OSIMHEN İLK 11 BAŞLADI

Galatasaray'ın 26 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Fenerbahçe maçıyla birlikte 2 maç sonra ilk 11'de yer aldı. Nijerya Milli Takımı formasıyla çıktığı Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti karşısında arka adalesinden sakatlanan Osimhen, yakın dönemde görev alamamıştı. Süper Lig'de Gençlerbirliği, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Union Saint-Gilloise maçında sakatlığı sebebiyle oynamayan Osimhen, Fenerbahçe derbisiyle sarı-kırmızılı formasına kavuştu. Yapılan kontrollerin ardından teknik heyetin olumlu rapor vermesiyle Fenerbahçe karşılaşmasının kadrosuna dahil edilen Osimhen, maça da ilk 11'de başladı.

MARIO LEMINA GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'da Gabonlu orta saha Mario Lemina, Fenerbahçe derbisiyle ilk 11'e geri döndü. Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanan Gençlerbirliği mücadelesinin 17'nci dakikasında sakatlık yaşayan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı taraftarları korkutmuştu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında oynanan Union Saint-Gilloise maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen tecrübeli orta saha, 1 maç aranın ardından Fenerbahçe mücadelesiyle sarı-kırmızılı formasına kavuştu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, stoper mevkisinde Mario Lemina'yı görevlendirirken, sağ bekte ise Davinson Sanchez'e şans verdi.