Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Okan Buruk'un 6 galibiyeti dikkat çekti

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde iki takımın teknik direktörlerinin ezeli rekabette başarılı derbi karnesi dikkati çekiyor.

Süper Lig'in şampiyonluk yarışındaki kritik derbi, 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta yapılacak.

Önemli müsabaka öncesinde iki takımın teknik direktörleri Okan Buruk ile İsmail Kartal'ın derbi karneleri mercek altına alındı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 11 Fenerbahçe derbisine çıktı.

Altyapısından yetiştiği ve futbolcu olarak büyük başarılar elde ettiği Galatasaray'a 2022-2023 sezonunun başında geçen Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında Fenerbahçe'ye karşı 8 lig, 2 TFF Süper Kupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçı oynadı. Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu dönemde sarı-lacivertlilere karşı 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Bu müsabakalarda 18 gol kaydeden (3'ü hükmen galibiyetten) Buruk yönetimindeki Galatasaray, 6 kez topu ağlarından çıkardı.

Okan Buruk, Gündüz Kılıç'ı yakalamak istiyor

Okan Buruk, takımının Fenerbahçe karşısında kazanması halinde önemli bir başarıya imza atacak.

Galatasaray'ın başında sarı-lacivertlileri ligde 4 kez mağlup eden Okan Buruk, derbide yine galip gelmeleri halinde Gündüz Kılıç (5) ile beraber sarı-kırmızılıların teknik direktörü olarak Fenerbahçe'yi Süper Lig'de en fazla mağlup eden ikinci isim olacak.

Fatih Terim, Galatasaray'ın teknik direktörü olarak Fenerbahçe'ye karşı ligde aldığı 7 galibiyetle bu alanda zirvede yer alıyor.

Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı performansı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Beşiktaş'a karşı derbilerde üstünlük sağladı.

Buruk'un öğrencileri, siyah-beyazlılara karşı 8 lig ve 1 TFF Süper Kupa müsabakasına çıktı.

Siyah-beyazlılara karşı 5 galibiyet, 1 beraberlik ile 3 mağlubiyet yaşayan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu maçlarda 11 kez ağları sarstı ve 14 golü kalesinde gördü.

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynanan derbi maçlarda 11 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Diğer takımların başındaki Okan Buruk

Okan Buruk, Galatasaray haricinde kariyerinde Fenerbahçe'ye 13 kez rakip oldu.

Buruk; Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'in başında Fenerbahçe ile 12'si Süper Lig, 1'i ise Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası olmak üzere 13 kez karşılaştı.

Okan Buruk'un takımları, lig müsabakalarında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

53 yaşındaki teknik adam, 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nda Akhisarspor'un başında Fenerbahçe ile yapılan final maçını 3-2 kazanma başarısı gösterdi.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe

İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında Galatasaray'a 6 kez rakip oldu.

Sarı-lacivertli ekipte 4. dönemini geçiren Kartal, sarı-kırmızılılarla 5'i Süper Lig, 1'i ise TFF Süper Kupa olmak üzere 6 maça çıktı. Kartal'ın öğrencileri, ligdeki müsabakalarda 3 galibiyet ve birer beraberlik ile mağlubiyet yaşadı. Söz konusu maçlarda 5 kez ağları havalandıran Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 2 golü kalesinde gördü.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 2014'teki TFF Süper Kupa'da ise uzatmaları 0-0 biten maçta rakibine penaltılarda 3-2 üstünlük kurdu.

Ayrıca Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü İsmail Kartal yaparken 7 Nisan 2024 tarihinde oynanan TFF Süper Kupa mücadelesinde sarı-lacivertliler, Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray'a karşı sahaya Zeki Murat Göle yönetimindeki 19 yaş altı takımıyla çıkmıştı. O maçta sarı-kırmızılı formayı giyen Mauro Icardi'nin 1. dakikada ağları havalandırmasının ardından yönetimin kararıyla sarı-lacivertli oyuncular sahadan çekildi ve Galatasaray karşılaşmayı hükmen 3-0 kazandı.

İsmail Kartal'ın Beşiktaş'a karşı performansı

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı Süper Lig'de 4 galibiyet aldı.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü olarak Beşiktaş ile ligde 6 kez karşılaşan İsmail Kartal, bu müsabakalarda 4 galibiyet ve birer mağlubiyet ile beraberlik yaşadı.

Kartal'ın öğrencileri, söz konusu maçlarda 10 kez ağları sarsarken, 5 golü kalesinde gördü.

Diğer takımların başındaki İsmail Kartal

İsmail Kartal, Fenerbahçe haricinde kariyerinde Galatasaray ile 6 kez karşılaştı.

Kartal; Eskişehirspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'un başında Galatasaray ile 4 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçına çıktı.

Sarı-kırmızılılara karşı Süper Lig'de 1 galibiyet, 3 yenilgi gören Kartal, kupada ise birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Kaynak: AA