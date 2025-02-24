Galatasaray Fenerbahçe Derbisi Öncesi Kadroda 4 Değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları AZ Almaar maçının 11'ine göre Fenerbahçe derbisinde 4 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları AZ Alkmaar maçının 11'ine göre derbide 4 değişiklik yaptı. Buruk, Günay Güvenç, Carlos Cuesta, Elias Jelert ve Dries Mertens'in yerine Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Eren Elmalı ve Mario Lemina'ya görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, Alvaro Morata ve Ismail Jakobs sakatlıklarından dolayı kadroda yer almadı. Sakatlığını atlatan Yunus Akgün ise 21 kişilik kadroda bulunuyor.

Eren Elmalı ve Mario Lemina ilk kez 11'de

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Eren Elmalı ve Mario Lemina, derbide 11'de başladı. İki futbolcu böylece ilk kez 11'de görev aldı. Eren ve Lemina, Çayrkur Rizespor ile geçtiğimiz hafta oynadıkları maçta sonradan dahil olmuştu. Sarı-kırmızılılarda ikinci dönemini geçiren Lemina ayrıca 2. kez Fenerbahçe derbine çıktı.

Kalede Fernando Muslera yer aldı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında AZ Alkmaar ile oynanan müsabakada kalede Günay Güvenç oynamıştı. Teknik Direktör Okan Buruk, derbide kalede Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'ya şans verdi.

Mauro Icardi tribünde

Yaşadığı sakatlık dolayısıyla sezonu kapatan Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, derbide takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı ve müsabakayı tribünden takip etti. Icardi müsabaka öncesinde sahaya inerek tribünleri selamladı ve 3'lü çektirdi.

Barış Alper Yılmaz'a plaket verildi

Karşılaşma öncesinde Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmandaki Gaziantep FK maçıyla ligde 100. maçına çıkan Barış Alper Yılmaz'a plaket ve üzerinde 100 numaralı adının yazılı olduğu forma hediye etti.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar, derbiye; Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Toreira, Mario Lemina, Roland Sallai, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta ve Yusuf Demir bekledi.

Derbi kapalı gişe

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe karşısında takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ta oynanan derbide tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlarla futbolcuları maça hazırladı. - İSTANBUL