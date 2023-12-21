Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için hazırlıklara başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma, pas çalışması ve dört takımlı turnuva ile tamamlandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.