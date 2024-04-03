Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başladı

Galatasaray, TFF Süper Kupa'da Fenerbahçe ile Şanlıurfa'da oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma çalışması ve 5'e 4 oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL