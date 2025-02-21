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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak. Dev maçta İngilizce dil seçeneği ile olmasının yanı sıra 100 kişilik ekiple gelişmiş prodüksiyon teknikleri kullanılacak.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında pazartesi günü oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak.

5 KITA VE 100'DEN FAZLA ÜLKEDE CANLI İZLENEBİLECEK

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak mücadelede Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu dev derbi dünya çapında 5 kıtada canlı olarak yayınlanacak. Derbide ayrıca Digiturk'ün her hafta 4 maç için sunduğu İngilizce dil seçeneği de olacak ve müsabaka dünya çapında 100'den fazla ülkede canlı verilecek.

100 KİŞİLİK EKİP GÖREV ALACAK

Yayıncı kuruluşbeIN Sports'un, özel olarak yurt dışından getirdiği spider cam'in de kullanılacağı Beşiktaş-Trabzonspor maçında 100 kişilik prodüksiyon ekibi görev alacak ve 27 stadyum kamerası, 1 drone kamerası ile 2 motosiklet kamerası kullanılacak.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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