Okan Buruk: 'Galibiyetler Moralimizi Yükseltiyor'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de son haftalarda farklı skorla aldıkları galibiyetlerin oyun felsefelerini ve morallerini yukarı çektiğini söyledi.

Buruk, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Park'ta ikas Eyüpspor'u 5-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ligde kötü zamanlar geçirse de Eyüpspor'un zorlu bir rakip olduğuna değinen Buruk, "Son maçlarda kadrosu değişti ama rakipleri zorlayan, Alanyaspor'u deplasmanda yenen, Beşiktaş ile sahasında berabere kalan, iyi futbol oynayan ve hiçbir şekilde hafife alınmayacak bir takımla karşılaştık. Eyüpspor 10 kişi kaldıktan ve 2-0'ı bulduktan sonra çok farklı bir maç oldu. Bence Juventus maçı öncesi güzel bir gece oldu. Skorun dışında uzun süredir oynamayan oyuncuların süre aldığı, rotasyon yaptığımız ve bazı oyuncuları dinlendirdiğimiz bir maçtı. Icardi'nin attığı goller çok önemliydi. Icardi ile Osimhen bir arada oynadı. Osimhen'in yaptığı 2 asist çok değerli. Sacha Boey'un uzun süredir maç eksiği vardı. Onu görmüş olduk. Singo uzun süre sonra 45 dakika oynadı. Nhaga ilk kez seyircinin önüne çıktı. Bizim için moralli ve güzel bir gece oldu. Bugün buraya gelen taraftarımızı sevindirdiğimiz için biz de mutlu ayrılıyoruz. Son haftalarda yüksek gollü maçlar bizim oyun felsefemizi yukarı çekmemizi ve mutlu olmamızı sağlıyor." diye konuştu.

Alternatifli bir kadroya sahip olduğunun hatırlatılarak Roland Sallai'yi oyuna almama nedeninin sorulması üzerine Buruk, "Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir maç oynayacağız. Bazı oyuncularımızı kullanmadık. Sallai de onlardan biriydi." dedi.

Okan Buruk, Mauro Icardi-Victor Osimhen ikilisinin çift santrfor oynamasıyla ilgili, "Yükselen performansları da dikkate almalıyız. Icardi'nin hem antrenman hem maç performansları yukarı çıktı. Uzun bir sakatlık yaşadı. Kasım ayı ile şubat ayı arasında büyük bir fark var. Fiziksel olarak daha iyi olduğu bir dönemdeyiz. Bir iç saha maçı. Rakibimizin dizilişine göre baskıya giderken iki forvetli baskı tercih ettik. Eyüpspor oyun kurmada iyi bir takım. Pas hatalarını çok yapıyorlar ama bunu çok deniyorlar. Rakibin kendi alanında yaptığı paslarda ön alan baskısını iyi yapmamız durumunda pozisyona gireceğimizi düşünmüştük. Hem pozisyona girdik hem kırmızı kart geldi. Sadece oyuncular üzerinden değil rakibin dizilişi ve oyun anlayışından dolayı çift santrforla başladık." ifadelerini kullandı.

"Stoper alternatiflerimiz çoğaldı"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sakatlıkların bitmesiyle stoper mevkisindeki alternatiflerinin çoğaldığını söyledi.

Maçın devre arasında Davinson Sanchez'i çıkarıp Wilfried Singo'yu oyuna almayı önceden planladıklarını aktaran Buruk, "Değişikliği maçtan önce planlamıştım. Maçtan önce Davinson ile Singo'nun 45'er dakika oynamasını düşündüm. Hatta Singo ile başlayıp devamında Davinson'un girmesini bile düşündüm ama Singo'yu maçın gidişatına göre değerlendirmenin daha doğru olacağına karar verdim. Stoperde Singo'nun dönüşü bizim için önemli oldu. Hem Abdülkerim hem de Davinson ile kullanabileceğimiz bir oyuncu. İkisi çok fazla maç oynadı. Zaman zaman Lemina'yı kullanmıştık. Ismail Jakobs'u Manchester City maçında sol stoper oynatmıştım. Elimizde Arda Ünyay da var. Bu yüzden stoper alternatiflerimiz çoğaldı." şeklinde görüş belirtti.

Singo'nun sadece stoperde oynayabileceği algısının yanlış olduğunu dile getiren Buruk, "Singo'nun sakatlığı büyük ölçüde geçti. Bugün yine yüksek hızlara ulaştı. Singo, her yerde oynayabilecek durumda. 'Sadece stoper oynayabilir.' diye düşünmeyin. Sağ bek de oynayabilir ama bugün 45 dakika süre alması önemliydi. Bunu da güzel bir şekilde atlattı. İnşallah bundan sonra daha yüksek dakika alarak yoluna devam eder." diye konuştu.

"Nhaga'nın performansını beğendim"

Okan Buruk, yeni transfer Renato Nhaga'nın gelecek için ışık verdiğini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna bildirilmeyen oyuncunun tecrübe kazanması gerektiğini vurgulayan 52 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:

"Nhaga, çok genç bir oyuncu. Oyun içinde isteğini net bir şekilde gördük. Bu bizi ve taraftarımızı mutlu etti. Ancak 11'e 10 olan oyuna girdi. Genel olarak performansını beğendim. Baskılara doğru gitti, topla çok rahattı, oyun içinde hiç sırıtmadı. Taraftarımızın büyük bir desteği oldu. Orta sahada pozisyon alma konusunda çalışmalarımız olacak. Gelişmesi gereken bir oyuncu. Potansiyelini gösterdi. İleriye dönük iyi bir oyuncu olacağı izlenimini verdi. Ancak Şampiyonlar Ligi sert bir organizasyon. Tecrübenin olması çok önemli. Renato'yu almama nedenimiz buydu. Sacha Boey geldikten sonra daha hazır oyuncuları tercih etmek istedik. Devam eden maçlarda alacağı süreler ve vereceğimiz şanslar önemli olacak. Kendi adıma zorlu bir döneme gireceğim. Çok şükür kadromuz çok geniş. Sakatlıktan dönen oyuncular, yaptığımız transferler takıma önemli bir derinlik ve rekabet kattı. Bu da Galatasaray'ın başarısını artıracak ama benim işim oynayan oynamayan ve giren çıkan oyuncu konusunda biraz daha zorlaşacak."

"Sane, Juventus maçında oynayabilecek"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlığını atlatan Leroy Sane'nin 17 Şubat Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapılacak Juventus maçında oynayabileceğini söyledi.

Sane'nin takımla bir antrenmana çıktığını hatırlatan Buruk, "Sane'yi bugün kadroya alıp 15 dakika oynatmayı düşündük ama 1-2 antrenman daha bizimle yapmasına istedik. Ondan sonra Juventus maçıyla ilgili kararımızı vereceğiz. Juventus maçında oynayabilecek durumda olacağını düşünüyorum." dedi.

Tecrübeli teknik adam, Noa Lang, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Leroy Sane gibi iyi kanat oyuncularının olduğuna değinerek, "Oyuncularımızın performansının yüksek olması bizi mutlu ediyor. Oyuncularımız için karar vereceğiz. Hepsi bizim için çok önemli. Çok fazla maçımız var. İnşallah daha da fazla maçımız olur. Avrupa'da yolumuza devam edip çok fazla maçımız olsun ve rotasyonu en iyi şekilde yapalım. Oyuncular arasındaki yarış da Galatasaray'a fayda sağlayacaktır. Her oyuncunun rakibinin olması önemli olacak." değerlendirmesinde bulundu.