Galatasaray efsanesi Jardel'den rekorunu kıran Osimhen paylaşımı

Süper Lig devi Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor karşısında attığı 2 golle bu sezonki gol sayısını 35'e çıkardı.

JARDEL'İN REKORUNU KIRDI

Böylece sarı-kırmızılılarla bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını elde etti. Bu rekor daha önce Galatasaray'ın efsanevi futbolcusu Mario Jardel'e aitti.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor karşısında attığı 2 golle, bu sezonki gol sayısını 35'e çıkardı ve sarı-kırmızılılarla bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Galatasaray'ın efsane yıldızı Mario Jardel, kendi rekorunu kıran Osimhen'in golüne böyle sevindi. Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Gaziantep'te Trabzonspor'u 3-0'lık skorla yenerek şampiyon oldu. Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen 2 gol kaydetti. Galatasaray'ın unutulmaz yıldızı Mario Jardel, kendi gol rekorunu kıran futbolcu Osimhen'in başarısını büyük bir sevinçle karşıladı. Jardel, bu önemli anı sosyal medya hesabından paylaştı.

Kişisel olarak en golcü sezonunu geçiren Victor Osimhen, Galatasaray tarihine de geçti. Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızılılarla bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olan Mario Jardel'i geçerek, rekorun yeni sahibi oldu. Jardel, 2000-2001 sezonunda çıktığı 43 maçta 34 gol sevinci yaşamıştı.