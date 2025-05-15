Galatasaray efsanesi Jardel'den rekorunu kıran Osimhen paylaşımı

Galatasaray efsanesi Jardel'den rekorunu kıran Osimhen paylaşımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray efsanesi Jardel'den rekorunu kıran Osimhen paylaşımı
Haber Videosu

Galatasaray'ın unutulmaz yıldızı Mario Jardel, kendi gol rekorunu kıran futbolcu Osimhen'in başarısını büyük bir sevinçle karşıladı. Jardel, bu önemli anı sosyal medya hesabından paylaştı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor karşısında attığı 2 golle bu sezonki gol sayısını 35'e çıkardı.

JARDEL'İN REKORUNU KIRDI

Böylece sarı-kırmızılılarla bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını elde etti. Bu rekor daha önce Galatasaray'ın efsanevi futbolcusu Mario Jardel'e aitti.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor karşısında attığı 2 golle, bu sezonki gol sayısını 35'e çıkardı ve sarı-kırmızılılarla bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Galatasaray'ın efsane yıldızı Mario Jardel, kendi rekorunu kıran Osimhen'in golüne böyle sevindi. Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Gaziantep'te Trabzonspor'u 3-0'lık skorla yenerek şampiyon oldu. Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen 2 gol kaydetti. Galatasaray'ın unutulmaz yıldızı Mario Jardel, kendi gol rekorunu kıran futbolcu Osimhen'in başarısını büyük bir sevinçle karşıladı. Jardel, bu önemli anı sosyal medya hesabından paylaştı.

Kişisel olarak en golcü sezonunu geçiren Victor Osimhen, Galatasaray tarihine de geçti. Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızılılarla bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olan Mario Jardel'i geçerek, rekorun yeni sahibi oldu. Jardel, 2000-2001 sezonunda çıktığı 43 maçta 34 gol sevinci yaşamıştı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Dünyanın gözü bu zirvede! Rus heyeti İstanbul'a ulaştı

Dünyanın gözü bu zirvede! Rus heyeti, İstanbul'a ulaştı
Putin, İstanbul'daki müzakerelere katılacak heyetle toplantı yapmış

İstanbul'a gelmeyen Putin, heyeti aynı masa etrafında toplamış
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
AK Parti düğmeye bastı! Örgüt adına işlenen suçlara ayar geliyor

AK Parti süre biterken düğmeye bastı! Yeni tahliyeler yolda
Arif Kocabıyık tekrar gözaltına alındı

Arif Kocabıyık 24 saat geçmeden tekrar gözaltına alındı
Osimhen'in bonservisini Yusuf Akçiçek ve İsmail Yüksek ödeyecek

Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı

Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini dahi sıkmadılar
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi

Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton imha edildi
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
Oğlunu öldüren babanın ifadesi 'pes' dedirtti

Oğlunu pompalı tüfekle öldüren babanın ifadesi "pes" dedirtti
Mal varlığıyla gündeme gelen Bülent Ersoy'dan vasiyet açıklaması

Bülent Ersoy vasiyetini ilk kez açıkladı
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı

Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosu: Dört kişi tutuklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.