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Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş'a olay yaratacak gönderme

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Galatasaray, e-spor takımı üzerinden Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Mert Hakan Yandaş'ın devre arasındaki "Kavga edin biraz kavga! Kavga edin!" sözlerine çok konuşulacak bir gönderme yaptı. Sarı-kırmızılıların videolu göndermesi kısa sürede viral oldu.

Galatasaray'ın e-spor takımı, Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın son oynanan Göztepe maçının devre arasında yaptığı ve sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından paylaşıldıktan sonra gündeme oturan konuşmasına bomba bir göndermede bulundu.

GALATASARAY'DAN MERT HAKAN'A GÖNDERME

Sarı-kırmızılılar, Mert Hakan'ın taklidinin yapıldığı videoyu "SUP maçı devre arasında Padi'nin galibiyeti getiren konuşması" notuyla paylaştı. Söz konusu video, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi Kadıköy'de ağırladı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda art arda bulduğu gollerle maçı 3-2 kazanmıştı. Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile devre arasında soyunma odasında yaşananları paylaşmıştı. Kaptanlardan Mert Hakan Yandaş'ın takımı ateşleyen ifadeleri sosyal medyada viral olmuştu.

"KAVGA EDİN BİRAZ! KAVGA EDİN!"

Mert Hakan Yandaş'ın takım arkadaşlarına motivasyon vermek amacıyla oldukça sert bir şekilde "Kavga edin biraz kavga! Kavga edin!" demesi dikkat çekmişti.

Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş'a olay yaratacak gönderme
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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