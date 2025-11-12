Galatasaray Divan Kurulu toplantısında Barış Alper Yılmaz ve Icardi tartışması

Galatasaray Kulübü'nde kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı RAMS Park Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda sarı-kırmızılı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'ye gelen tepkiler sırasında divan kurulu üyesi Turcan Bolayır ile Başkan Dursun Özbek arasında tartışma yaşandı.

"BARIŞ ALPER'E 'GÜLE GÜLE' DİYELİM'

Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu üyesi Turcan Bolayır, yaptığı konuşma sırasında Mauro Icardi'yi eleştirdi ve Barış Alper'in de teklif gelmesi halinde takımdan gönderilmesi gerektiğini ifade ederek, "Kocaelispor maçında karınca misali Yunus Akgün yoktu. Yunus'un yerine oynayan maalesef, isim vermeyeyim. Bunun takıma girmesiyle Victor Osimhen'in mekanizması bozuldu. Her şeyi Osimhen'den beklememek lazım. Barış Alper Yılmaz sempatik, güzel ve hızlı koşuyor. Koşarken sırtıyla, omuzuyla rakibini bazen yıkıyor, bazen düşüyor. Buna da talip çıkarsa ocak ayında iyi para verirlerse 'Güle güle' diyelim." şeklinde konuştu.

DURSUN ÖZBEK: "BÖYLE KONUŞMAYALIM, BİZİ DİNLİYORLAR'

Bu konuşma sırasında araya giren Başkan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı futbolculara eleştiri getirilmemesini ifade ederek "Futbolcularımız hakkında böyle konuşmayalım, bizi dinliyorlar." dedi.

"KÜFÜR MÜ EDİYORUM?"

Galatasaray divan kurulu üyesi Turcan Bolayır, Başkan Özbek'in bu uyarısına sert çıkarak, "Dinleyebilirler! Küfür mü ediyorum? Bula bula beni mi buldunuz başkanım! Ben burada janti konuşuyorum, kimseyi kırmıyorum. 'İsim verme, isim verme' yani isimsiz mi bu adam dünyaya geldi? Nüfus kağıdında ismi belli değil mi?" ifadelerini sarf etti.

"OCAK'TA 3 YABANCI TRANSFERİ LAZIM!"

Sözlerine devam eden Turcan Bolayır, "Ocak transferinde 3 yabancı futbolcu transfer hakkımız var. Bu 3 transferi yapmak mecburiyetindeyiz çünkü elimizde bulunan 2 futbolcudan hayır yok. Koşamıyor, fazla kilolarını atamıyor ama şirin görünmek mecburiyetinde kalıyor. Futbolcu askerdir, koşacaksın fırtına gibi olacaksın. Bunları yapmazsan sen Galatasaray'da top oynamazsın." şeklinde konuştu.