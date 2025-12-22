GALATASARAY, Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında Kasımpaşa 'yı 3-0 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 42 yapan Galatasaray devreyi lider kapatırken, birçok parametrede de ilk sırada yer aldı.

Süper Lig'in 17'nci haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Alper Akarsu düdük çaldı. Alper Akarsu'nun yardımcılıklarını ise Mehmet Salih Mazlum ile Suat Güz üstlendi. Karşılaşmaya baskılı başlayan Galatasaray, 10'uncu dakikada Yunus Akgün'ün golüyle öne geçti. Topun hakimi olan sarı-kırmızılı ekip, rakip kalede birçok pozisyon üretse de aradığı ikinci golü bulamadı. Özellikle Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'la etkili olan Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda da etkisini sürdüren Galatasaray, Mauro Icardi'yle gol fırsatları yakaladı. Üst üste pozisyonlara giren Galatasaray, 82'nci dakikada Gabriel Sara'nın şık golüyle farkı 2'ye çıkardı. Maçın son bölümlerine doğru girilirken Galatasaray, 88'inci dakikada Mauro Icardi'yle skoru belirledi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından puanını 42 yapan sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıyı lider tamamladı.

SARI-KIRMIZILI EKİP BİRÇOK PARAMETREDE LİDER

Süper Lig'de 42 puanla ilk yarının lideri olan Galatasaray, birçok parametrede de zirvede yer aldı. Ligde 17 hafta geride kalırken sarı-kırmızılı ekip, en çok galibiyet alan (13), iç sahada en çok maç kazanan (7) ve en çok gol atan (22) takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ayrıca maç başı puan ortalaması (2,5), en yüksek gol beklentisi (xG) üreten takım (36,9), maç başına rakip ceza sahasında en çok topla buluşan (31,8), en yüksek bitiricilik yüzdesine sahip (%13,1), en çok şans yaratan (89), en çok akan oyun golü atan (27), en hızlı hücum gollerini kaydeden (6) ve en fazla topa sahip olan takım (%62,1) olarak da ligde zirvede yer alıyor. Öte yandan Galatasaray, ligde toplam gol sayısında 39 golle Fenerbahçe ile liderliği paylaşıyor.

MAURO ICARDI, KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu oldu. Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında fileleri havalandıran Icardi, Gheorghe Hagi'nin rekorunu geçerek Galatasaray'la lig maçlarında en çok gol atan oyuncu olarak tarihe geçti. Süper Lig'de toplamda 60 gole ulaşan Mauro Icardi, Galatasaray kariyerindeki ise 70'inci golünü kaydetti. Galatasaray'da 4'üncü yılını geçiren Arjantinli yıldız 110 maçı geride bırakırken, 3 gol daha atması durumunda kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olacak.

İÇ SAHADA YENİLMİYOR

Kasımpaşa galibiyetiyle birlikte Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 27 maça çıkardı. Son iç saha yenilgisini 2023-2024 sezonunda, 19 Mayıs'ta oynanan Fenerbahçe derbisinde 1-0'lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, bu maçın ardından çıktığı 27 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu süreçte Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı 27 maçın 22'sini kazanırken, 5 mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

SÜPER LİG'DE 5 MAÇ SONRA GOL YEMEDİ

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasında kalesini gole kapatarak Süper Lig'de 5 maç aradan sonra gol yemedi. Son olarak iç sahada Süper Lig'in 11'inci haftasında, 1 Kasım'da oynanan Trabzonspor maçında gol yemeyen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında ligde Kocaelispor, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Samsunspor ve Hesap.com.tr Antalyaspor karşılaşmalarında kalesinde gol görmüştü. Kasımpaşa'yı 3-0'la geçen Galatasaray, bu seriyi de sona erdirmiş oldu.

ÜST ÜSTE 3'ÜNCÜ GALİBİYET

Kasımpaşa'yı 3-0'la geçen Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 3'üncü galibiyetini aldı. Son olarak Süper Lig'in 14'üncü haftasında, 1 Aralık'ta oynanan Fenerbahçe derbisinde 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, daha sonra ligde Samsunspor'u 3-2, Hesap.com.tr Antalyaspor'u 4-1 ve Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek seriyi sürdürdü. Bir süredir ligde galibiyet serisi yakalayamayan Galatasaray, daha önce geçen sezonla birlikte üst üste toplam 15 maç kazanarak seri yakalamıştı.

YUNUS AKGÜN YAKLAŞIK 3 AY SONRA LİGDE GOL ATTI

Galatasaray'ın 25 yaşındaki milli oyuncusu Yunus Akgün, Kasımpaşa filelerini sarsarak Süper Lig'de yaklaşık 3 ay sonra gol attı. Kasımpaşa karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Yunus, mücadelenin açılış golüne imza attı. Bu sezon Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 19 maça çıkan Yunus Akgün, ligdeki gol sayısını 3'e yükseltti. Son olarak Süper Lig'in 6'ncı haftasında, 22 Eylül'de oynanan Tümosan Konyaspor maçında gol atan milli oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de kaydettiği 2 golle birlikte devre arasına 5 golle girdi.

GABRIEL SARA 2'NCİ KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

Sarı-kırmızılı ekibin 26 yaşındaki Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, bu sezon 2'nci kez gol sevinci yaşadı. Kasımpaşa maçıyla birlikte 17'nci Süper Lig maçına çıkan Sara, yaklaşık 2 ay sonra gol attı. Son olarak Süper Lig'in 10'uncu haftasında, 26 Ekim'de oynanan Göztepe mücadelesinde fileleri havalandıran Sara, sonrasında Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 10 karşılaşmada da gol atamamıştı. Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanan Kasımpaşa maçında ağları sarsan Sambacı, 10 maç sonra golle tanışmış oldu.

LUCAS TORREIRA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray'ın 29 yaşındaki Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, Kasımpaşa karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Kasımpaşa mücadelesinin 68'inci dakikasında rakibi Kubilay Kanatsızkuş'a yaptığı faul sonrası sarı kart gören Torreira, Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında cezası sebebiyle forma giyemeyecek.