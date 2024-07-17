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Galatasaray detayı bomba! İşte Oğuz Aydın transferinin perdesi arkası

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Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu ve dün akşam sarı-lacivertlilerin transferini açıkladığı Oğuz Aydın transferinin perde arkası ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilere imza atan genç yıldızın Galatasaray'a hiç "Evet" demediği, Fenerbahçe'ye gelmek için kulübüne baskı yaptığı öğrenildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni transferi Oğuz Aydın ile ilgili çok konuşulacak bir gerçek ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun, en başından beri Galatasaray'ı değil Fenerbahçe'yi istediği ve bunun için büyük bir uğraş sarf ettiği öğrenildi.

GALATASARAY'I DEĞİL FENERBAHÇE'Yİ İSTİYORDU

Buna göre 23 yaşındaki kanat oyuncusunun, en başından beri Fenerbahçe'ye gitmek istediği öğrenildi. Bu yüzden Oğuz Aydın'ın, transfer görüşmeleri sırasında Galatasaray Yönetimi'ne, 'Evet' demediği bildirildi. Aydın'ın, bu sebepten dolayı da Alanya ekibine sürekli olarak Fenerbahçe'ye gitmek için baskı yaptığı belirtildi.

21 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçen sezon Alanyaspor forması ile toplamda 38 maçta forma giyen Oğuz Aydın, 13 gol atarken takımına 8 asistlik katkı sundu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Oğuz Aydın Alanya Aydın Futbol Spor Haberler

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