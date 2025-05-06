Almanya'da Friedrich Merz, ikinci tur oylamada başbakan seçildi

Almanya'da belirsizlik son buldu! İşte ülkenin yeni başbakanı
SGK yıpranma paylarına kısıtlama getirdi! Yüzlerce mesleğin emeklilik süresi uzuyor

Yıpranma paylarına kısıtlama! İşte emeklilik süresi uzayan meslekler
Öğretmen atamalarında yeni dönemin ayrıntıları! 2 ayrı sınav, 14 ay eğitim

Öğretmen atamalarında bir dönemin sonu! İşte yeni sistemin detayları
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Galatasaray, Victor Osimhen'in transferi için tüm sponsorluk girişimlerini tamamladı. Sarı-Kırmızılılar, Osimhen'in "Evet" demesi halinde 66 milyon euroluk ödemeyi Napoli'ye gönderecek ve Türk futbol tarihine geçecek bir transfere imza atacak.

Bir yandan gözünü şampiyonluğa diken diğer yandan da dünya yıldızı Victor Osimhen'in bonservisini almak için seferberlik ilan eden Süper Lig devi Galatasaray, kaynak hazırladı.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK BONSERVİS

Galatasaray'ın Osimhen "Evet" dediği anda 66 milyon euroluk ödemeyi Napoli'ye gönderebileceği belirtiliyor. Çıkış bedeli 75 milyon euro olan Nijeryalı yıldız için sezon başında Galatasaray ile Napoli arasında 9 milyon euroluk bir kiralama anlaşması yapıldığı, böylece operasyonun 66 milyona mâl olacağı ileri sürüldü.

"GEL BİR SENE DAHA OYNA"

Sarı-Kırmızılı yöneticilerin Osimhen'e de "Gel Şampiyonlar Ligi'nde bizimle oyna, 1 yıl daha burada kal, istersen bir sonraki sezon seni yine Avrupa'ya göndeririz" dedikleri öğrenildi.

SUUDİ-ARABİSTAN'I DA GERİ ÇEVİRDİ

Bir başka gelişme de Al Hilal'in teklifinde yaşandı. Osimhen, Napoli'ye serbest kalma bedelini ödemek üzere lig yönetiminden izin alan Suudi Arabistan kulübünün kendisine ulaştırdığı teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi. Osimhen için Galatasaray'ın, daha fazla para vermesine rağmen Suudi Arabistan'a gitmekten veya bir diğer İtalyan devi Juventus'a imza atmaktan daha önemli olduğu yakın çevresi tarafından ifade ediliyor.

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdrakula:

Verilir değer. Ne paralar çalınıyor vergimizden ses eden yok ama buna ses ederler. En azından osimhen izleriz

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası Başkanı Karahan'a Meclis'te dövizli protesto

Meclis'e giden Merkez Bankası Başkanı böyle karşılandı
Restorantan sendeleyerek çıkarken kameralara yakalandı, çarşaf altında arabaya bindirildi

Kameralara yakalanınca çarşaf altında arabaya bindirildi
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.