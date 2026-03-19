Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Trabzon sonrası İzmir deplasmanı istemiyoruz

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Süper Lig'in 27. haftasında ertelenen Göztepe maçlarının tarihi için Tivibu Spor'da açıklamalarda bulundu.

'TRABZON SONRASI İZMİR DEPLASMANI İSTEMEYİZ'

Liverpool maçı nedeniyle ertelenen Göztepe maçlarının tarihi için gelen soruya cevap veren Eray Yazgan, "TFF, elenmemiz halinde Trabzonspor maçından sonra hafta içine koyacağını belirtti. Normalde Trabzon deplasmanı sonrası İzmir istemeyiz. Kupa kurasında Besim Bey sanırım böyle söyledi." dedi.

'ŞU ANDA GÖRÜNEN DURUM...'

Sözlerine devam eden Yazgan, "Eğer turu atlamış olsak, 7-14 Nisan'da Avrupa oynayacağımız için, 21-22-23 Nisan'da planlanan Türkiye Kupası maçlarını tehir edip bizi ve Samsun'un lig maçlarını o tarihlerde oynatacaktı TFF. Şu anda görünen durum, önce biz Trabzonspor deplasmanına gideceğiz ve ardından Göztepe deplasmanına gideceğiz. Sonrasında da yanılmıyorsam içeride Kocaelispor'u ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

ÜST ÜSTE İKİ DEPLASMAN

Milli aranın ardından deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Göztepe maçının Eray Yazgan'ın söylediği tarihlerde oynanması durumunda üst üste iki deplasman maçına çıkacak.