Galatasaray'dan Şampiyonluk Kutlamaları

SÜPER Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da kutlamalar Beyoğlu'ndaki bir otelde düzenlenen partide devam etti.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Galatasaray, evinde konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılar karşılaşma sonrası şampiyonluğu önce RAMS Park'ta doyasıya kutlarken, ardından büyük sevinç Beyoğlu'ndaki bir otelde düzenlenen partide sürdü. Kutlamalara Galatasaraylı futbolcuların yanı sıra bazı yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Galatasaraylı oyuncular, uzun ve zorlu geçen sezonun ardından 25'inci şampiyonluğu birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadı.