Galatasaray'dan Liverpool karşısında tarihi zafer

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Liverpool'u sahasında 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların tek golü Victor Osimhen'in penaltı vuruşuyla geldi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray ile Liverpool karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray, 1-0'lık skorla kazandı.

BARIŞ ALPER YÜZDE 100'LÜK POZİSYONU KAÇIRDI

2. dakikada Yunus Akgün'ün pasında sol tarafta topla buluşan Barış Alper'in ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Alisson, gole izin vermedi.

LIVERPOOL ÇOK TEHLİKELİ GELDİ

14. dakikada Gakpo'nun pasına koşu yapan Ekitike, kaleci Uğurcan'ı çalımlamak istedi fakat Uğurcan topu uzaklaştırmayı başardı. Seken topa Gakpo'nun penaltı noktası gerisinden sağ diziyle yaptığı vuruşta herkesi geçen meşin yuvarlağı Ismail Jakobs çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle uzaklaştırdı.

GALATASARAY PENALTI KAZANDI

14. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Barış Alper, ceza sahası içine girdikten sonra Szoboszlai'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Clement Turpin, tereddütsüz penaltı noktasını işaret etti.

OSIMHEN GOLÜNÜ ATTI, TARİHE GEÇTİ

16. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol atan ilk Nijeryalı futbolcu oldu.

UĞURCAN ÇAKIR GOLE İZİN VERMEDİ

49. dakikada Liverpool gole çok yaklaştı. Liverpool atağında son çizgiye inen Frimpong sağdan ön direkte boş olan Ekitike'ye çevirdi. Ekitike'nin topukla yaptığı vuruşu açıyı çok iyi kapatan Uğurcan Çakır çıkardı.

BU KEZ OSIMHEN NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

Maçın 54. dakikasında Galatasaray, Osimhen ile ikinci golü kaçırdı. Liverpool savunmasında kısa düşen pasta araya giren Osimhen, karşı karşıya pozisyonda kaleci Alisson'u geçemedi.

ÖNCE PENALTI, SONRA İPTAL

88. dakikada Liverpool penaltı kazandı.Ceza sahasına gönderilen uzun topta kafayla indirilen topu Konate tamamlamak istedi. Singo'nun Konate'ye yaptığı müdahaleye hakem Turpin penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısının ardından pozisyonu izlemeye giden Fransız hakem, penaltı kararını iptal etti.

3 PUAN GALATASARAY'IN

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ikinci maçında ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi. Liverpool ise 3 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Liverpool, Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Bir fenerbahçeli olarak Galatasaray’ı yürekten kutluyorum

Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Tebrikler aslanlar, Yunus maçta iki defa ismini duydum biri oyuncu değişikliğinde, yakışmıyor sana sen daha iyi olabilirsin

Haber YorumlarıEmir Güler:

TEBRİKLER TÜRKİYE

Haber YorumlarıJY:

SATILMIŞ FRANSIZ MAÇIN İÇİNE ETDİ.

