Galatasaray'dan Kopenhag'ın sağ beki Elias Jelert'e 10 milyon euro teklif

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray, Kopenhag'ın 21 yaşındaki sağ beki Elias Jelert'e bonuslar dahil 10 milyon euro teklif etti. Kopenhag kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla teklifi doğruladı.

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Kopenhag'tan yapılan açıklamada, "Elias Jelert'in Galatasaray Sportif A.Ş.'ye olası bir transferi hakkında piyasada söylentiler ortaya çıktı. F.C. Kopenhag, Elias Jelert için Galatasaray Sportif A.Ş.'den bir teklif alındığını doğrulayabilir. Taraflar arasındaki görüşmeler halen devam etmektedir ve bir anlaşmaya varılacağı kesin değildir. Nihai bir anlaşmaya varılması halinde bir şirket duyurusu yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

10 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Danimarka'dan Tipsbladet'in haberine göre; Galatasaray, Jelert için Kopenhag'a bonuslar dahil 10 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Kopenhag'ın bu teklifi ciddiye aldığı ancak kabul edip etmeme konusunda bir baskı hissetmediği ve aceleye etmeyeceği kaydedildi. Kopenhag, Galatasaray'dan ödeme konusunda garanti istediği ve ücretin bir kısmını da peşin istediğinin altı çizildi.

HAZIRLIK MAÇINDA YOK

Elias Jelert'in Kopenhag'ın salı günü Sonderjyske ile oynayacağı hazırlık maçında forma giymeyeceği, nedeninin Galatasaray ile devam eden transfer görüşmeleri olduğu belirtildi.