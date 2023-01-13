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Bu pankartı unutmadılar! Galatasaray tribünlerinden Fenerbahçe taraftarına olay gönderme

Spor Haberleri

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray'ın, sahasında Hatayspor'la karşılaştığı mücadelenin başlamasına dakikalar kala tribünlerden açtığı pankart dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe taraftarların açtığı "Our City, Our Rules (Bizim şehrimiz, bizim kurallarımız)" pankartına, "İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray" pankartını açarak gönderme yaptı.

Geçen hafta Fenerbahçe taraftarının derbide açtığı pankarta, Galatasaray tribünleri Hatayspor maçında cevap verdi. Sarı-kırmızılıların, "İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray" pankartı sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig'in 18. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar Hatayspor'la oynayacakları mücadele öncesinde tribünden açtıkları bir pankartla ezeli rakibine göndermede bulundu.

Bu pankartı unutmadılar! Galatasaray tribünlerinden Fenerbahçe taraftarına olay göndermeFenerbahçe taraftarının açtığı pankart

Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz hafta Fenerbahçe taraftarların açtığı "Our City, Our Rules (Bizim şehrimiz, bizim kurallarımız)" pankartına, "İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray" pankartını açarak gönderme yaptı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme! 'İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray'

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Hatayspor Spor Haberler

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