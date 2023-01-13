Bu pankartı unutmadılar! Galatasaray tribünlerinden Fenerbahçe taraftarına olay gönderme

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray'ın, sahasında Hatayspor'la karşılaştığı mücadelenin başlamasına dakikalar kala tribünlerden açtığı pankart dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe taraftarların açtığı "Our City, Our Rules (Bizim şehrimiz, bizim kurallarımız)" pankartına, "İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray" pankartını açarak gönderme yaptı.