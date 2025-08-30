Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu müjdesi

Galatasaray Yöneticisi Eray Yazgan, Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu hakkında açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı yönetici Eray Yazgan, Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'da forma giyip giyemeceği konusunda sorun çıkarmayacaklarını dile getirdi.

"ENGEL OLMAYACAĞIZ"

Kerem Aktürkoğlu hakkında konuşan Eray Yazgan, " Benfica, Kerem Aktürkoğlu için hakkımızı kullanıp kullanmayacağımızı sordu. 5 iş günü süresi, 5 Eylül'de sona eriyor. Avrupa listesi sonrasında. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bu gerçeklikten bihaber olarak bu süreci götürmüş olmasını şaşkınlıkla takip ediyoruz. Hangi takımı tutarsak tutalım, Türkiye sınırı dışında hepimizin üst kimliği olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bu kimliğin önüne geçer. Galatasaray, Türk olmayan takımları yenme gayesiyle kurulmuş bir takımdır. Galatasaray, Türk futbolunun hamisi, Galatasaray Başkanı da Türk futbolunun abisi konumundadır. Rakibimiz bize akıl almaz iftiralarla saldırıyor. Galatasaray, onlara bir kez daha doğruyu gösteriyor ve ahlak dersi veriyor. Kulübümüz, Kerem Aktürkoğlu transferinde Avrupa listesine engel olmak gibi bir tutum içinde olmayacak. Bu vesileyle Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Samsunspor'a da başarılar dilemek istiyorum." dedi.

"TÜRK SPORUNUN ABİSİDİR"

Sözlerine devam eden Eray Yazgan "Biz ortamı sakinleştirmeye çalışıyoruz ama rakibimize bize akıl almaz iftiralarla saldırıyor. Galatasaray, Türk insanı için bu ülke futbolunun başarıya ulaşması için onlara bir kez daha doğruyu gösterip ahlak dersi veriyor. Galatasaray, Türk sporunun abisidir." ifadelerini kullandı.