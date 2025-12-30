Haberler

Galatasaray'dan bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusu! İşte o kullanıcılar

Güncelleme:
Galatasaray, bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüzü bilinçli şekilde suç örgütleriyle, yasa dışı faaliyetlerle veya gerçek dışı senaryolarla ilişkilendirmeye çalışan kişi ve odaklar hakkında kapsamlı ve kararlı bir hukuki mücadele süreci başlatılmıştır." denildi.

  • Galatasaray, 18 sosyal medya kullanıcısı hakkında TCK'nın 288, 216, 217/A ve 220. maddeleri kapsamında suç duyurusunda bulundu.
  • Suç duyuruları, Galatasaray'ı suç örgütleri, yasa dışı faaliyetler veya gerçek dışı senaryolarla ilişkilendirmeye çalışan kişi ve odaklara karşı başlatılan hukuki mücadele kapsamında yapıldı.
  • Galatasaray, elde edilecek yeni tespitler doğrultusunda suç duyurularını önümüzdeki günlerde kararlılıkla takip edeceğini açıkladı.

Süper Lig Kulübü Galatasaray, sosyal medya hesapları ile ilgili harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

''KAPSAMLI VE KARARLI HUKUKİ MÜCADELE''

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzü bilinçli şekilde suç örgütleriyle, yasa dışı faaliyetlerle veya gerçek dışı senaryolarla ilişkilendirmeye çalışan kişi ve odaklar hakkında kapsamlı ve kararlı bir hukuki mücadele süreci başlatılmıştır." denildi.

İşte Galatasaray'ın yaptığı o açıklama:

''Son dönemde, organize şekilde hareket eden, çeteleşmiş bir ekip tarafından; başta sosyal medya olmak üzere çeşitli mecralarda Galatasaray Spor Kulübü'nün adını yasa dışı süreçlerle ilişkilendirmeye yönelik sistematik bir karalama ve iftira kampanyası yürütüldüğü açıkça görülmektedir.

Galatasaray Spor Kulübü, 120 yılı aşan köklü tarihi boyunca hiçbir zaman hukuk dışı yapılarla anılmamış; aksine hukuku, adaleti ve kurumsal itibarı en temel değerleri arasında görmüştür. Buna rağmen, Kulübümüzü bilinçli şekilde suç örgütleriyle, yasa dışı faaliyetlerle veya gerçek dışı senaryolarla ilişkilendirmeye çalışan kişi ve odaklar hakkında kapsamlı ve kararlı bir hukuki mücadele süreci başlatılmıştır.

Bu kapsamda aşağıda sıralanan;

@ahmetercanlar

@ahmetkonanc

@turgaydemirr

@sehersultan123

@Fener_

@LimitOzatOnline

@AksuTw

@12numaraorg

@lubeayar

@akkayasarp

@SerkanPilavoglu

@omerhankrm

@gokhanozoguz

@sekermurat

@baristumok

@fatihpportakal

@Feneristcom

@FenerSol1907

X kullanıcıları hakkında TCK md. 288 (Adli Yargılamayı Etkileme), md. 216 (Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama), md.217/A (Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma), md.220 (Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak) kapsamında suç duyurularında bulunulmuştur.

Elde edilecek yeni tespitler doğrultusunda suç duyuruları önümüzdeki günlerde de kararlılıkla takip edilecektir. Galatasaray ve şike kelimelerini yan yana getirerek Kulübümüzü itibarsızlaştırmaya çalışan müfterilere, hukuk kuralları çerçevesinde sonuna kadar hesaplaşılacaktır.

Kulübümüzü hedef alan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik organize paylaşımlar ve asılsız iddiaların sahipleriyle teker teker mücadele edeceğiz. Galatasaray'ı karalama amacı taşıyan bu girişimlerin tamamı, kişi, ünvan veya görünürlük ayrımı gözetilmeksizin hukuk önünde tek tek karşılık bulacaktır.

Galatasaray Spor Kulübü iftira ve tehditle, organize karalama kampanyalarıyla yol almaya çalışan hiçbir yapıya bundan önce geçit vermemiş bundan sonra da vermeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

Fatih Kayalı
Haberler.com / Spor
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMGk:

Şike'den ceza alıp karşı dava açamayanlar ile bizi karıştırmayın temiz olan davadan mahkemeden korkmaz bu onsekiz gereksiz bunu öğrenecek

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış koç......

yanıt15
yanıt14
Haber YorumlarıAytekin Balpınar:

Senin gibi,gerçek adını yazmayan korkaklar,ancak böyle yorum yapar.Niye zorunuzmı gitti.artık bittttttttti.

yanıt10
yanıt6
Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

arsız hırsız ev sahibini bastırırmış. önce erden timur u temize çıkarın siz

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

