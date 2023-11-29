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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nda Almanya'yı ağırlayacak

29 Kasım 2023 10:59 Son Güncelleme: 11:00 Abone Ol

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final ilk maçında Almanya'nın VC Wiesbaden ekibini sahasında ağırlayacak. Müsabaka, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak ve Azerbaycan ve Yunanistan hakem ikilisi tarafından yönetilecek. Rövanş maçı ise 6 Aralık'ta Almanya'da oynanacak.