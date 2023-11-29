Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nda Almanya'yı ağırlayacak
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final ilk maçında Almanya'nın VC Wiesbaden ekibini sahasında ağırlayacak. Müsabaka, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak ve Azerbaycan ve Yunanistan hakem ikilisi tarafından yönetilecek. Rövanş maçı ise 6 Aralık'ta Almanya'da oynanacak.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final ilk maçında yarın sahasında Almanya'nın VC Wiesbaden ekibini ağırlayacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
Müsabakayı Azerbaycan'dan Zaur Hajiyev ile Yunanistan'dan Nikolaos Angelidis hakem ikilisi yönetecek.
Turu geçen takımın çeyrek finale yükseleceği karşılaşmanın rövanşı 6 Aralık Çarşamba günü Almanya'nın Wiesbaden kentinde oynanacak.