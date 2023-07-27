Galatasaray'da yeni sponsorluk anlaşması

Galatasaray Kulübü, GKN Kargo ile sponsoruk anlaşması imzaladı.

Sarı-kırmızılı futbol takımının 2023/24 sezonunda yurt içi, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçlarında forma sol kolunda logo hakkını da kapsayan sponsorluk anlaşmasının imza töreni; Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ve GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılı yönetici, kaleci Günay Güvenç'in transferiyle ilgili de, "Bizim bir bütçemiz var, onun dışında deprem şehri olduğu için Antep ayrıca bir yardımı yapıyoruz O rakamlarla anlaştık, Antep'in bizim kiralık vereceğimiz oyuncularla anlaşma kısmını bekliyoruz. Yerli oyuncu transferiyle ilgili önümüzdeki haftalarda birkaç gelişme olacak. Yerli tarafımızı sağlam bir şekilde yapmak istiyoruz. Yerli kuralından dolayı, oyuncularımıza ciddi teklifler geliyor ama yazık ki Türk oyuncuların Avrupa'da önünü tıkıyoruz" yorumunu yaptı.