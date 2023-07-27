Galatasaray'da yeni sponsorluk anlaşması
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Galatasaray Kulübü, GKN Kargo ile sponsoruk anlaşması imzaladı.
Galatasaray Kulübü, GKN Kargo ile sponsoruk anlaşması imzaladı.
Sarı-kırmızılı futbol takımının 2023/24 sezonunda yurt içi, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçlarında forma sol kolunda logo hakkını da kapsayan sponsorluk anlaşmasının imza töreni; Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ve GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek'in katılımıyla gerçekleştirildi."BİRLİKTE YAPACAĞIMIZ ÇOK ŞEY VAR"Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, ilk olarak sponsorluk anlaşmasıyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Bu sene sponsorluklarla karşınıza geliyoruz. Başarılı bir sezon geçirdik. Şampiyon olduk. Bu seneki amacımız bunu daha da ileriye taşımak. O yüzden güçlü ve sürdürülebilir iş birlikleri en önemli hedefimiz. Bu bağlamda GKN Kargo gibi sektöründe çok önemli bir markayla Galatasarayımızın böyle bir iş birliğine gitmesi bizim açımızdan memnuniyet verici. Gökhan Bey ile bir akşam vakti görüştük. Bir gün sonra sözleşme imzaladık.Galatasaray'a gösterdikleri teveccüh, oradaki inancı gösteriyor. Türkiye'de spor tutkusu çok fazla. Sayı ve tutku olarak dünyada en fazla olan ülkeler içinde. Gelir olarak bir o kadar gerideyiz. Bunu bu tip iş birlikleriyle sürekli geliştirmek lazım. Futbol ekonomisi bu işin sürdürülebilirliğini belirleyen şey. Huzurlarınızda GKN Kargo ailesine, tüm çalışanlarına, profesyonellerine, paydaşlarına, yönetim kurulu üyelerine inançlarından ve süratli aksiyonlarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımıza ve Yönetim Kurulumuza da teşekkürlerimi iletiyorum.Daha birlikte yapacağımız çok şey var. Bundan sonra da sponsorluklarda hedefimiz belli. O rakamlara gelmek istiyoruz. Hem GKN Kargo ailesine hem de Galatasarayımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah uzun yıllar sürecek bir birliktelik olur."GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek ise, "Bugün bizler için çok anlamlı olan bir sponsorluğa imza atıyoruz. Türkiye'nin güzide kulübü Galatasaray'a sponsorolmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Bir şampiyonluğun ardından yeni sezonda Galatasarayımızın yanında olmak bizim için çok değerli. Bizim için bu anlaşma, Galatasaray'ın hızına ve azmine ortak olmanın yanı sıra, spora olan desteğimizi bir adım daha ileri taşımanın da ifadesidir. Çünkü biz GKN Kargo olarak inanıyoruz ki sporun başarısı, toplumun başarısını ve dinamizmini de beraberinde getirir. Spor ve sporcunun bizler gibi markalar tarafından desteklendiğinde büyük başarılara imza atılmasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, toplantının ardından basın mensuplarının soruları yanıtlandı."BUNDAN SONRAKİ KARGOLARI İNŞALLAH BİRLİKTE TAŞIYACAĞIZ"İlk olarak, "İngiltere'den bir kargo bekliyor musunuz?" sorusuna Timur, "İngiltere'den kargo.. Anlaştık o yüzden yavaş yavaş yeni kargolar gelebilir ama sadece İngiltere değil. Birçok haber çıkıyor, bir şey teyit edilmeden birçok haber yapılıyor, anlıyorum Galatasaray taraftarı da sürekli haber almak istiyor. Öyle bir negatif bir paradoks bu… Herkesin haber alma isteği, sizlerin de haber alma isteğini karşılıksız bırakmama isteğinizle ortak bir şekilde Galatasaray'a büyük zarar veriyoruz. Bu çark değişir mi bilemiyorum ama en azından bu isteğin neye sebep verdiğini bilirsek daha tedbirli davranabiliriz. Teyit edilmeden her şey ortaya koyuluyor. Şunun bilinmesi gerek Galatasaray ve diğer takımlar bu işlerden zarar görüyor, bu tamamen transferleri uzatan şey. Menajerler ve kulüpler burayı izliyorlar, sosyal medya etkisi Türkiye'de çok fazla. 50-60 bin tweet görünce 'Çok almak istiyorlar, taraftar baskısı var en iyisi direnelim' diyorlar. İstedikleri rakamı verseniz de beklemeye geçiyorlar. Gelecek kargo veya başka bir şey yok. Bundan sonraki kargoları inşallah birlikte taşıyacağız" yanıtını verdi.Zaha transferiyle ilgili açıkladığı rakamlar üzerine yapılan tartışmalar hakkında da Erden Timur, "Açıklanan rakamların içinde sponsorluk kısmı da var. Bir de oyuncunun kendi haklarıyla sponsorlarla anlaştığı ekstra kısım da var. O çok daha az bir kısım. Herkes her şeyin parayla ilgili olduğunu düşünüyor. Geçtiğimiz seneki kadro veya Şampiyonalar Lig deniliyor, tabii ki etkisi var. Geçen seneki Şampiyonlar Ligi'ni bırakın Avrupa bile yoktu. O insanlar projeye ikna oldu. Önceki maaşından az olanlar var. Hayattaki her şeyin para olduğuna inanmak anlamsız. Hayatı öyle yaşamak çok zor. Öncelikle mutluluğa, doğru projeye ve samimiyete bakıyor. Bir şey olmadığı zaman şunu diyorlar, Şampiyonlar Ligi var, geçen sene yoktu. Icardi, Mertens, Zaniola, Torreira, Oliveira, hepsi ciddi teklifler almıştı. Angelino, 150 bin avro fazla maaşa geldi. İnsanların değerlerine saygı duymak gerek. Ana unsuru para olan kişinin takımda olmasını istemiyoruz. Çünkü aynı hayali kurmak bambaşka bir şey. Çok büyük rakamlar konuşuluyor, hiç öyle şeyler değil. Bazı futbolcu başka kulübe gitmek ister bunlar normal şeyler" diye konuştu.Timur, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin, 'Bir transferde kafaya kafaya gelirsek Szymanski'de olduğu gibi Florya'nın kalbine gider o futbolcuyu alır, Kadıköy'e getiririz.' sözleriyle ilgili de, "Doğru bir açıklama değil. Anlıyorum kendi taraftarlarına şey yapıyorlar. Zaha transferinden sonra şöyle böyle yaptık demedik. Zaniolo transferinden sonra da oldu. Şimdi de sakatlık şu bu diye başladılar. Zaha'nın adale sakatlığı mevcut herkes biliyor, iyileşme sürecinde. Fenerbahçe de teklif yaptığında bunu biliyordu. Sonra yine bam telimize basılıyor, gerginliğin beslenmesini doğru bulmuyorum. Szymanski hiçbir şekilde Florya'ya gelmedi. Menajeri bunların yalan olduğunu açıkladı. Szymanski iyi bir oyuncu, 8-10 milyon dolar bonservis de verilir. Öyle bir yatırım yapıyorsanız 25-30'a satmanız gerek. O maaşla satmanız çok zor. Belirli bir maaşın üzerine çıkamadık. Yazılı olarak da bu maaşı ödeyemeyeceğimizin belgesi var, gerekirse onu da gösteririm. Fenerbahçe'nin aldığı oyuncuya iyi diyoruz, bonservisi hakkediyor diyoruz. Daha ne yapabiliriz. Oyuncu Florya'ya geldi o işler doğru değil. Tatilden buraya geldi, onu biliyorum. Oyuncu karar verme sürecinde hocalarla görüşür. Bu rutin bir süreç. Bunu farklı anlatmaya gerek yok. Sahada olanları anlatmak istemiyorum. Böyle şeyleri açmasınlar. Zaniolo'da da 3 ay sabrettim, sonra belgesini gösterdim. Çok daha farklı şeyler var, itidalli olmamız gerek" şeklinde konuştu.Timur ayrıca, Milot Rashica'nın durumuyla ilgili de, "Rashica ile görüşüyoruz. Kulüp belirli bonservis istiyor. Çok üst düzey oyuncular almamız gerekiyor Şampiyonalar Ligi için. Bu sene bütçe, 2-2,5 kat arttı. Tüm kulüplerin bonservis beklentisi artıyor, beklenti ile bizim verdiğimiz arasında hala bir makas var. Rashica'nın kadromuzda olmasını istiyoruz, bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Gün sonunda doğru rakamlar olmadan yapmak mantıklı değil. Rashica da bizi istediği için bir noktada anlaşacağız. Fark biraz azaldı, görüşmeler sürüyor. Bugün yarın gibi görünmüyor. Mauro da önümüzdeki günlerde aramızda olacak. Eşinin sağlığından dolayı önümüzdeki günlerde uçuş izin verilecek. Tam belli olmadan bir şey söylemek istemiyorum. Yakındır artık diye düşünüyorum" dedi.Öte yandan Erden Timur, ayrılacağı iddia edilen Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson'un takımda kalmak istediğini sözlerine ekledi."Satmayı isteyeceğimiz bir oyuncu yok" diyen Erden Timur, "Gelecek sene için kadromuzu öyle bir hale getirelim ki başka oyuncuları satalım. Bu sene sattığımızda güç kaybedeceğiz. Oyuncu çok gitmek ister o başka bir şey. Bazı oyuncuları kiralayacağız, satın alma talebi olan oyunculara bakacağız. Satılacak oyuncularımız da olabilir onları yavaş yavaş değerlendiriyoruz. Ana amacımız Şampiyonlar Ligi'nde başarı için kadromuzu koruyabilmek" açıklamasında bulundu.
Sarı-kırmızılı yönetici, kaleci Günay Güvenç'in transferiyle ilgili de, "Bizim bir bütçemiz var, onun dışında deprem şehri olduğu için Antep ayrıca bir yardımı yapıyoruz O rakamlarla anlaştık, Antep'in bizim kiralık vereceğimiz oyuncularla anlaşma kısmını bekliyoruz. Yerli oyuncu transferiyle ilgili önümüzdeki haftalarda birkaç gelişme olacak. Yerli tarafımızı sağlam bir şekilde yapmak istiyoruz. Yerli kuralından dolayı, oyuncularımıza ciddi teklifler geliyor ama yazık ki Türk oyuncuların Avrupa'da önünü tıkıyoruz" yorumunu yaptı.- İstanbul