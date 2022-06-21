Galatasaray'da sağ bek transferi tamam! Okan Buruk onay verirse Kayserispor'un yıldızı Aslan oluyor - Haberler

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Galatasaray'da sağ bek transferi tamam! Okan Buruk onay verirse Kayserispor'un yıldızı Aslan oluyor

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Galatasaray, ayrılması beklenen Sacha Boey'nin alternatifini Süper Lig'de buldu. Kayserispor forması giyen Onur Bulut, Galatasaray'da forma giymek istediğini ifade etti.

Galatasaray, teknik direktörlük koltuğu için Okan Buruk ile anlaştı. Sarı kırmızılı ekipte resmi imzanın ardından tek odak noktası transfer olacak.

HEDEF ONUR BULUT

Galatasaray, ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sacha Boey'nin yerine yerli bir isim düşünüyor. Kayserispor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Onur Bulut'un ismi Galatasaray ile anılıyor.

Galatasaray'da sağ bek transferi tamam! Okan Buruk onay verirse Kayserispor'un yıldızı Aslan oluyor

"OKAN BURUK'UN KARARI BEKLENECEK"

Radyospor'a konuk olan Onur Bulut, Galatasaray'da oynamaya ilgili olduğunu belirterek: "Galatasaray'la görüşme olacak dediler, ama oldu mu olmadı mı onu bilmiyorum. Elyasa Süme abi verdi bana bu bilgiyi. İlgi olduğunu söyledi ama gerisi yok. 1 sene daha sözleşmem var. O yüzden ben bekliyorum. Olursa olur, olmazsa Kayseri'de mutluyum. Kendimi pek baskı altına koymuyorum." ifadelerini kullandı. Transfer de son kararı ise Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk verecek.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Galatasaray Kayserispor Okan Buruk Spor Haberler

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