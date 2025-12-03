Haberler

Galatasaray'da Osimhen endişesi

Galatasaray'da Osimhen endişesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Kupası kadrosuna çağrıldı. Antalyaspor maçına kadar Galatasaray forması giyebilecek olan yıldız isim, Kasımpaşa maçını kaçıracak. Nijerya'nın turnuvadaki başarısına bağlı olarak Osimhen, Süper Kupa ve ikinci yarının başlangıcında da takımdan uzak kalabilir.

Afrika Kupası hazırlıklarına başlayan Nijerya Milli Takımı, geniş kadrosunu duyurdu. Listede Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen de yer aldı. FIFA kuralları gereği Afrika Kupası'na katılacak futbolcular, 15 Aralık'a kadar kulüpleriyle maçlara çıkabilecek.

OSIMHEN İKİ MAÇTA SAHADA OLACAK

Bu doğrultuda Osimhen'in, Galatasaray'ın:

  • 9 Aralık – Monaco
  • 13 Aralık – Antalyaspor

maçlarında forma giyebileceği netleşti.

KASIMPAŞA MAÇINI KAÇIRACAK

Nijerya'nın kamp başlangıç tarihi 12 Aralık olarak duyuruldu. Planlamaya göre Osimhen, Antalyaspor maçının ardından 1 gün gecikmeli de olsa milli takıma katılacak. Bu nedenle Galatasaray'ın ilk yarının son haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçında yer alamayacak.

SÜPER KUPA VE LİG BAŞLANGICI DA RİSK ALTINDA

Galatasaray'ın 5 Ocak'ta Trabzonspor ile oynayacağı Süper Kupa karşılaşması da Osimhen açısından ciddi risk taşıyor.

Afrika Kupası takvimi şöyle:

  • Üçüncülük maçı: 17 Ocak
  • Final: 18 Ocak

Süper Lig'in ikinci yarısı ise 15 Ocak'ta başlayacak. Nijerya'nın turnuvada ilerleme durumuna göre Osimhen, hem Süper Kupa maçını hem de ligin başlangıç haftasını kaçırabilir.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyondaki düşüşe ilk yorum: Umutlarımızı artıran bir tabloyla karşılaştık

Ekonomide yüzleri güldüren tabloya Erdoğan'dan ilk yorum
Memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranı netleşti
Okula başlama yaşı değişiyor

Okula başlama yaşı değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den güzel haber

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var
Belediye başkanından Meclis'i karıştıran çıkış: Seni evlendireyim de rahatla

Vahim iddiaya belediye başkanından Meclis'i karıştıran yanıt
Belediye Başkanı, Uzungöl için acı gerçeği itiraf etti

Belediye Başkanı, "Kabul etmek lazım" diyerek acı gerçeği itiraf etti
Osmanoğlu ailesinden 'Sina Osmanoğlu' tepkisi: 'Sahtekârlığın bu kadarı!'

Osmanoğlu ailesinden "Sina Osmanoğlu" tepkisi: "Sahtekârlığın bu kadarı!"
Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den güzel haber

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var
Milyonlarca dolarlık satış tamam! Ülker sattı, Koç havada kaptı

Ülker sattı, Koç havada kaptı! Milyonlarca dolarlık anlaşma tamam
Murat Cemcir'i yoğun bakıma götüren sinsi tehlike! 50 yaş üstünü vuruyor

Oyuncuyu yoğun bakıma götüren sinsi tehlike! 50 yaş üzerini vuruyor
Ne Lewandowski ve Sörloth! Fenerbahçe'ye 'Kahraman golcü' geliyor

Ne Lewandowski ve Sörloth! Fenerbahçe'ye "Kahraman golcü" geliyor
Galatasaray'a yıldız isimden kötü haber! Samsunspor maçında da yok

Galatasaray'a yıldız isimden kötü haber!
Galatasaray şikayet etmişti! TFF'den flaş Yasin Kol kararı

Galatasaray şikayet etmişti! TFF'den flaş Yasin Kol kararı
Dünya Trump'ın bu görüntülerini konuşuyor! Kabinede dondu kaldı

Dünya Trump'ın bu görüntülerini konuşuyor! Kabinede dondu kaldı
Dünya Trump'ın bu görüntülerini konuşuyor! Kabinede dondu kaldı

Dünya Trump'ın bu görüntülerini konuşuyor! Kabinede dondu kaldı
Aşiret düğününde Türkiye rekoru kırıldı! Takı miktarı dudak uçuklattı

Aşiret düğününde Türkiye rekoru kırıldı! Takı miktarı dudak uçuklattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.