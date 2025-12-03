Galatasaray'da Osimhen endişesi

Afrika Kupası hazırlıklarına başlayan Nijerya Milli Takımı, geniş kadrosunu duyurdu. Listede Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen de yer aldı. FIFA kuralları gereği Afrika Kupası'na katılacak futbolcular, 15 Aralık'a kadar kulüpleriyle maçlara çıkabilecek.

OSIMHEN İKİ MAÇTA SAHADA OLACAK

Bu doğrultuda Osimhen'in, Galatasaray'ın:

9 Aralık – Monaco

13 Aralık – Antalyaspor

maçlarında forma giyebileceği netleşti.

KASIMPAŞA MAÇINI KAÇIRACAK

Nijerya'nın kamp başlangıç tarihi 12 Aralık olarak duyuruldu. Planlamaya göre Osimhen, Antalyaspor maçının ardından 1 gün gecikmeli de olsa milli takıma katılacak. Bu nedenle Galatasaray'ın ilk yarının son haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçında yer alamayacak.

SÜPER KUPA VE LİG BAŞLANGICI DA RİSK ALTINDA

Galatasaray'ın 5 Ocak'ta Trabzonspor ile oynayacağı Süper Kupa karşılaşması da Osimhen açısından ciddi risk taşıyor.

Afrika Kupası takvimi şöyle:

Üçüncülük maçı: 17 Ocak

Final: 18 Ocak

Süper Lig'in ikinci yarısı ise 15 Ocak'ta başlayacak. Nijerya'nın turnuvada ilerleme durumuna göre Osimhen, hem Süper Kupa maçını hem de ligin başlangıç haftasını kaçırabilir.