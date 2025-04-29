Galatasaray'da kalması artık mucize! Osimhen'in oynamak istediği takımı duyurdular

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak renklerine bağladığı Victor Osimhen, Süper Lig'de adeta tozu dumana kattı. Avrupa'nın devlerini peşine takan Nijeryalı yıldızın bonservisini almak için Galatasaray da büyük çaba gösteriyor. İngiliz basınında sık sık Premier Lig'e transfer olacağı yazılan Osimhen için ülkemizde Trabzonspor forması da giyen, Chelsea'de iz bırakmış eski futbolcu John Obi Mikel'den çarpıcı bir açıklama geldi.

"CHELSEA'DE OYNAMAK İSTİYOR"

beIN Sports İngiltere yayınında açıklamada bulunan Obi Mikel, "Osimhen, Chelsea'de oynamak istiyor. Umarım Premier Lig'de bir yerde oynar." ifadelerini kullandı. Chelsea'nin bu transferde mutlu sona ulaşamaması durumunda Osimhen'i Manchester United ya da Arsenal'in kadrosuna katma ihtimalinin çok yüksek olduğu vurgulandı.

OSIMHEN'İN GALATASARAY RAKAMLARI

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 36 maça çıktı. 26 yaşındaki forvet, bu karşılaşmalarda 31 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi. Süper Lig'de ise 22 golü bulunan Osimhen, gol krallığında zirvede yer alıyor.