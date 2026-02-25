Haberler

Galatasaray'da Juventus maçı öncesi büyük tehlike

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile İtalya'da karşılaşacak olan Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı sarı kart görmeleri halinde bir sonraki turun ilk maçında sahada olamayacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında bu akşam deplasmanda Juventus ile karşılaşacak Galatasaray'ı büyük bir tehlike bekliyor.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, zorlu maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki turun ilk maçında takımının yanında olamayacaklar.

İlk maçı kendi sahasında 5-2 kazanan temsilcimiz Galatasaray, büyük bir mucize gerçekleşmemesi durumunda adını son 16 turuna yazdırarak Liverpool ya da Tottenham Hotspur'un rakibi olacak.

İbrahim Çelik
Yorumlar (2)

Haber Yorumları46j48c82r5:

noa Lang daha dün geldi hangi ara kart sınırına geldi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüsünür:

Abdulkerim bir kart daha gorse ilk 3 e kesin gireriz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

