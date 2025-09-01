Galatasaray da istiyordu! Fenerbahçelilerin beklediği transfer gerçekleşti

Premier Lig devi Manchester City, Gianluigi Donnarumma transferi için Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı. İngiliz ekibi, bu transfer için 35+4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

BONSERVİSİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre Manchester City, 26 yaşındaki file bekçisinin transferi için Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı. Manchester City, bu transfer için Paris Saint-Germain'e 35+4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

İngiliz ekibi, Donnarumma ile de sözleşme görüşmelerine devam ediyor. Taraflar, 5 yıllık sözleşme ve 10 milyon euro'nun üzerinde bir yıllık ücret üzerinden görüşmeleri sürdürüyor.

EDERSON FENERBAHÇE'YE

Manchester City'nin İtalyan eldiveni kadrosuna katmasıyla, Ederson'un Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor. Ederson'un kısa süre içerisinde sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.