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Galatasaray'da iki ismin kalemi kırıldı

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Galatasaray, yeni sezon kadro planlaması kapsamında iki oyuncusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Özellikle Cuesta ve Dries Mertens, beklentileri karşılayamayan performansları nedeniyle gözden çıkarılan isimler arasında yer alıyor. Cuesta, Kasımpaşa mücadelesinde yaptığı penaltıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Mertens ise yaşadığı form düşüklüğü nedeniyle yeni sezonda takımda olmayacak.

Galatasaray, son dönemdeki görüntü sonrası yeni sezonun kadro planlaması adına da radikal kararlara imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, iki ismi gözden çıkarmış durumda.

Yeni sezonun kadro planlaması adına öncelikli olarak iki isim gözden çıkarıldı. Galatasaray, sezon sonunda bu iki oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

CUESTA VE MERTENS GİDİYOR

Galatasaray 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Cuesta'yı kısa sürede gözden çıkardı. Geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamadığı gibi, son Kasımpaşa mücadelesinde gereksiz bir penaltı yaptırıp 2 kritik puan kaybettiren Kolombiyalı savunmacı, iyi bir teklif gelmesi halinde yaz döneminde elden çıkarılacak.

Galatasaray'da iki ismin kalemi kırıldı

Normal şartlar altında geçen sezon sonunda futbolu bırakmayı düşünen ancak Galatasaray'ın ısrarı üzerine 1 yıl daha oynamayı kabul eden Dries Mertens, son haftalarda yaşadığı form düşüklüğüyle dikkat çekiyor.

YENİ SÖZLEŞME ÖNERİLMEYECEK

Teknik heyette 37 yaşındaki oyuncunun belki önümüzdeki sezon da devam etmesi konusunda bir düşünce vardı ancak son maçlardaki görüntü bu fikri değiştirdi. Sarı-Kırmızılılar sezon sonunda Mertens'e yeni bir kontrat önermeyi planlamıyor. Belçikalı yıldız büyük ihtimalle önümüzdeki sezon eski takımı Napoli'nin antrenör kadrosuna katılacak.

Galatasaray'da iki ismin kalemi kırıldı

Galatasaray'da iki ismin kalemi kırıldı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBeyinsizlerle Mücadele Başkanı:

Kafana göre yüksek bedellerle oyuncu al, sonra yok pahasına sat. Nasılsa karaborsadan para geliyor, illegal bahis sitelerinden para geliyor, ne olduğu belli olmayan sponsorlardan para geliyor. Her şeye MAYDONOZ olunca, yapının tepesindekilerin kara paralarını aklamasını sağlayınca, kucağa alıp her sene şampiyon yapıyorlar böyle böyle. Ama tüm Türkiye artık Gs'nin nasıl bir camia olduğunu görüyor, hatta artık kendi taraftarlarından bile gerçekleri konuşan, duruşunu kaybetmemiş insanlar var.

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Haber YorumlarıBeytullah Göcek:

Cuestaya kim neden teklif etsin ki artık Tarık Çamdal gibi gezdiririz.

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Haber YorumlarıBasri Simsek:

Nedson gönderirsen Okan hoca

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