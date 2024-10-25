Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde büyük bir sorun patlak verdi

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde büyük sorun patlak verdi. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon ikinci yarılarda yediği gollerle özellikle maçların son bölümünde büyük sıkıntılar yaşadı. Cimbom'un teknik direktörü Okan Buruk da puan kayıpları yaşanan bu probleme henüzbir çözüm üretemedi.

İKİNCİ YARILARDA ÇOK YEDİ, AZ ATTI

Cimbom, bu sezon oynadığı 15 maçın ilk yarılarında kalesinde 6 gol görürken ikinci 45 dakikalarda ise toplam 17 gol yedi. Öte yandan atılan gol sayısındaki fark da dikkatlerden kaçmadı. İlk devrelerde 21 gol atan Aslan; ikinci yarılarda ise yalnızca 6 gol kaydetti.

KASIMPAŞA VE RIGAS MAÇLARINDA PUAN KAYBETTİ

Galatasaray, bu sorununun sıkıntısını özellikle Trendyol Süper Lig'deki Kasımpaşa ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rigas Skola maçlarında yaşadı. Kasımpaşa maçında 3-0 öne geçen ve ilk yarıyı 3-1 önde kapatan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 3-3 beraberlikle ayrılarak 2 puan kaybetti. Avrupa'da Letonya temsilcisine karşı da 2-0 üstünlüğü yakalayan Cimbom, maç sonunda 2-2'lik skorla yine 1 puana razı oldu.

ELFSBORG'A KARŞI YÜREKLER AĞZA GELDİ

Aslan, puan kaybı yaşamasa da bu sorunun bir benzerini UEFA Avrupa Ligi'ndeki Elfsborg karşılaşmasında da yaşadı. Söz konusu müsabakada devreye 3-0 önde giren sarı-kırmızılı takım, ikinci 45 dakikada kalesinde 3 gol görse de sahadan 4-3 galip ayrılmayı başardı.