Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi fire yok

Süper Lig'in 27.haftasında Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun 12 ve 45+2'de bulduğu gollerle maçı 2-1 kazandı ve haftayı lider kapattı.

ASLAN'DA FİRE YOK

Sarı-kırmızılılarda kart sınırında olan Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira maçı kart görmeden tamamladı. Kerem Aktürkoğlu ve Davinson Sanchez karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Oliveira ise oyuna sonradan dahil oldu.

Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde bu üç isim Beşiktaş derbisinde görev alabilecek. Ayrıca MKE Ankaragücü maçında rakip tribüne yönelik yaptığı hareket nedeniyle ceza alan Mauro Icardi, Antalyaspor maçıyla cezasını tamamladı. Arjantinli de Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.