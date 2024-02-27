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Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi fire yok

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Trendyol Süper Lig'in 27.haftasında Galatasaray Rams Park'ta, Antalyaspor'u konuk etti. Antalyaspor engelini 2-1'lik bir skorla geçen sarı-kırmızılılar haftayı lider kapatırken, Beşiktaş derbisi öncesi kart sınırında olan isimler maçı kart görmeden tamamladı.

Süper Lig'in 27.haftasında Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun 12 ve 45+2'de bulduğu gollerle maçı 2-1 kazandı ve haftayı lider kapattı.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi fire yok

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Sarı-kırmızılılarda kart sınırında olan Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira maçı kart görmeden tamamladı. Kerem Aktürkoğlu ve Davinson Sanchez karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Oliveira ise oyuna sonradan dahil oldu.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi fire yok

Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde bu üç isim Beşiktaş derbisinde görev alabilecek. Ayrıca MKE Ankaragücü maçında rakip tribüne yönelik yaptığı hareket nedeniyle ceza alan Mauro Icardi, Antalyaspor maçıyla cezasını tamamladı. Arjantinli de Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Davinson Sanchez Kerem Aktürkoğlu Sergio Oliveira Mauro Icardi Galatasaray Futbol Spor Haberler

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