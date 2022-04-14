Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk, seçimi kazanması durumunda görüşeceği hocayı bizzat açıkladı

Seçime günler kala Galatasaray'da heyecan dorukta. Sarı-kırmızılılarda başkan adaylarından Metin Öztürk, göreve gelmesi tarihinde izleyecekleri yolu özetleyen kısa bir açıklamada bulundu.

Metin Öztürk'ün açıklamaları şöyle:

"MUHTELİF İSİMLER ORTAYA ATILIYOR"

Yeni teknik direktör için sezon sonunu beklemek lazım. Elimizdeki hocanın performansı kötü. Devam eden de bir kontratı var. Bu hepimiz için geçerli. Aslolan Galatasaray'ın ileri gitmesi. Bir hoca değişikliği olacaksa kesinlikle Türk hoca olmasını isterim. Muhtelif isimler ortaya atılıyor.

Nuri Şahin

"NURİ HOCA PIRLANTADIR"

Nuri Hoca çok başarılı. Hiçbir hoca ile görüşmemiz yok. Sezon sonunda hocamızla yolları ayırırsak görüşeceğimiz birkaç hocadan biri Nuri Şahin olacaktır. Biz koşa koşa Galatasaray'ı ileri götürecek hocalarla görüşeceğiz. Kimler olacağını tahmin ediyorsunuz. Nuri Hocamız bir pırlantadır. 4-5 sene sonra milli takımın hocası olacaktır. Okan Buruk dahil birçok hoca adayı var. Sürprizle gelmiyoruz. Planlı ve programlı geliyoruz.

"YENİ FATİH HOCALAR BULMAMIZ GEREKİYOR"

Fatih Hocamızı çok seviyoruz ama Fatih Hocayı bir rahat bırakmamız, yeni Fatih Hocalar bulmamız gerekiyor.