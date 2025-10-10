Galatasaray'da anıtlar için özel tören

Galatasaray adına tarihi bir gün yaşandı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen etkinlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen'in anıtları törenle açıldı. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek başta olmak üzere kulüp yöneticileri, sporcular ve davetliler katıldı.

"BU HEYKEL SADECE BİR ANIT DEĞİL, BİR RUHUN SİMGESİ"

Törende konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün tarihine yön veren üç ismin ortak mirasına vurgu yaptı.

Özbek açıklamasında, "Bugün burada yalnızca 3 büyük ismi onurlandırmak için değil, Galatasaray'ın ve Türkiye'nin tarihsel yürüyüşüne ışık tutan 3 değeri bir araya getirmek için toplandık. Mustafa Kemal Atatürk, Ali Sami Yen ve Tevfik Fikret...

Bu heykel sadece bir anıt değildir; bir fikir zincirinin, bir medeniyet yolculuğunun sembolüdür. Atatürk'ün vizyonu, Fikret'in düşüncesi, Ali Sami Yen'in inancı bir heykelde değil, bir ruh bütünlüğünde birleşiyor. Üçü bir araya gelince ortaya çıkan şey yalnızca bir kurum değil, Galatasaray'ın ta kendisidir" ifadelerine yer verdi.

"BU HEYKEL GEÇMİŞE SAYGI, GELECEĞE SÖZDÜR"

Dursun Özbek, konuşmasının devamında Galatasaray'ın köklü kültürel mirasına dikkat çekti. Özbek, "Tevfik Fikret yalnızca Türk edebiyatının büyük ismi değil, Galatasaray'ın karakterini belirleyen en önemli düşünürlerden biridir. Atatürk'e ve Cumhuriyet idealine ilham veren felsefesi bugün hâlâ Galatasaray'ın damarlarında dolaşmaktadır. Açılışını yaptığımız bu heykel, kulübün yalnızca sportif başarılarla değil, fikri, vicdani ve kültürel değerleriyle de dimdik ayakta olduğunu simgeliyor. Atatürk'ün, Tevfik Fikret'in ve Ali Sami Yen'in ışığı daima yolumuzu aydınlatacaktır" dedi.