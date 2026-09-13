Galatasaray’da 3 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Sporting maçının 11'ine Kocaelispor müsabakasında 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Kocaelispor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Sporting maçının 11'ine göre yeşil-siyahlılar karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk; Ismail Jakobs, Aleksey Batrakov ve Leroy Sane'nin yerine Abdülkerim Bardakcı, Rafael Leao ve Deniz Gül'e görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo ve Günay Güvenç ise sakatlıklarından dolayı kadroda yer almadı.

Rafael Leao ve Deniz Gül, ilk kez 11'de

Galatasaray'ın yeni transferleri Rafael Leao ile Deniz Gül, Kocaelispor müsabakasında 11'de görev aldı. Başakşehir ve Sporting karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olan Leao ve Deniz, sarı-kırmızılılarda ilk kez 11'de çıktı.

Abdülkerim Bardakcı 2 maç sonra 11 başladı

Galatasaray Kaptanı Abdülkerim Bardakcı, Kocaelispor mücadelesiyle 2 maç sonra 11'de başladı. Son olarak Göztepe karşısında 11'de yer alan Abdülkerim sakatlığının ardından Başakşehir karşılaşmasında sonradan oyuna girerken, Sporting müsabakasında da oynamadı.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar müsabakaya; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Rafael Leao ve Deniz Gül 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Leroy Sane, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov ve Kazımcan Karataş yer aldı.

Metin Oktay unutulmadı

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane futbolcusu Metin Oktay, vefatının 35. yıl dönümünde unutulmadı. Müsabaka öncesinde stat hoparlörlerinden 11'ler anons edilirken en son 'Taçsız kral Metin Oktay' ismi söylenirken, daha sonra da barkovizyondan onun futbol oynadığı dönemden görüntüler gösterildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar da Metin Oktay için 'Taçsız kral, tek aşkıydı Galatasaray' ve Senin gibi Cimbomluyu unutur mu bu taraftar' pankartları açtı.

Maç 1 dakika erken başladı

Öte yandan seremoni erken yapıldığından dolayı karşılaşmanın başlaması için futbolcular saha içinde bir süre bekledi. Daha sonra maçın hakemi Atilla Karaoğlan, müsabakayı 1 dakika erken başlattı.

Tribünler doldu

Galatasaray taraftarı, Kocaelispor maçında da takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ta oynanan müsabakada tribünleri dolduran sarı-kırmızılılar, yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destek verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı