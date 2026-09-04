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Okan Buruk'tan 3 değişiklik, Batrakov ilk 11'de

Okan Buruk'tan 3 değişiklik, Batrakov ilk 11'de
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Galatasaray, Başakşehir karşısında Göztepe maçına göre 3 değişiklikle sahaya çıktı. Jankat, Abdülkerim ve Barış Alper'in yerine Uğurcan, Sane ve Batrakov ilk 11'de. Singo sakatlık nedeniyle kadroda yok. Batrakov ilk kez 11'de başlarken, Lemina stoperde görev aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Göztepe maçının 11'ine göre Başakşehir müsabakasında 3 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk geçen hafta oynadıkları Göztepe maçının 11'ine göre turuncu-lacivertliler karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk; Jankat Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Uğurcan Çakır, Leroy Sane ve Aleksey Batrakov'a görev verdi. Sahaya kaptan olarak ise Yunus Akgün çıktı.

Sarı-kırmızılılarda antrenmanda darbeye bağlı sakatlık yaşayan ve adalesinde kanama oluşan Wilfried Singo kadroda yer almadı.

Aleksey Batrakov ilk kez 11'de

Galatasaray'ın yeni transferi Rus futbolcu Aleksey Batrakov, Başakşehir müsabakasında 11'de yer aldı. Geçtiğimiz hafta ilk maçında sonradan oyuna dahil olan Batrakov, bu mücadeleyle birlikte sarı-kırmızılı forma ile ilk kez 11'de başladı.

Leao ve Deniz, 21 kişilik kadroda

Sarı-kırmızılılarda, yeni transferler Portekizli futbolcu Rafael Leao ve milli futbolcu Deniz Gül, yedekler arasında yer aldı. Bir diğer yeni transfer Fransız futbolcu El Chadaille Bitshiabu ise kadroya alınmadı. Bitshiabu yeni takımının müsabakasını tribünden takip etti.

Mario Lemina stoperde

Teknik Direktör Okan Buruk, defansta Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Davinson Sanchez'in yanında Mario Lemina'ya görev verdi. Geçtiğimiz RAMS Park'ta oynanan Göztepe müsabakasında Abdülkerim'in sakatlığından dolayı çıkmasından sonra Lemina, onun bölgesine geçmişti.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Leroy Sane ve Victor Osimhen'i ile başladı.

Yedeklerde ise Jankat Yılmz, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Rafael Leao, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Renato Nhaga bekledi.

Deplasman tribünü doldu

Galatasaray taraftarları, takımlarını Başakşehir deplasmanında yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan alanı dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla futbolcuları karşılaşmaya hazırladı.

Mücadele öncesinde son dönemde denizde yaşanan kazalarda hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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