Haberler

Galatasaray’da 2 değişiklik

Güncelleme:
+19 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçının 11’ine göre Sporting müsabakasında 2 değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçının 11'ine göre Sporting müsabakasında 2 değişiklik yaptı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, son oynadıkları Başakşehir maçının 11'ine göre Sporting karşısında zorunlu 2 değişiklik yaptı. Buruk; Mario Lemina ve Victor Osimhen'in yerine Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz'a göre verdi.

Galatasaray'da, Sporting maçında önemli eksiklikler bulunuyor. Cimbom'da; Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo ve Günay Güvenç, sakatlığından dolayı kadroda bulunmuyor.

Barış Alper forvette, Jakobs defansın ortasında başladı

Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, hücumda ve savunmadaki eksikliklerden dolayı bu bölgelerde farklı isimlere şans verdi. Buruk, Osimhen'in yokluğunda ileri uçta Barış Alper Yılmaz görev aldı. Savunmada ise Davinson Sanchez yanında Ismail Jakobs'u forma giydi.

Sarı-kırmızılıların 11'i

Galatasaray mücadeleye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ile başladı.

Yedeklerde ise Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük, El Chadaille Bitshiabu, Abdülkerim Bardakcı, İlkay Gündoğan, Lesley Ugochukwu, Renato Nhaga, Deniz Gül, Rafael Leao ve Berat Luş bekledi.

Deplasmanda tam destek

Galatasaray taraftarı, Portekiz deplasmanında takımını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destek verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran savaşı 3 Kasım'daki seçimlerden hemen sonra bitecek

Dünyanın beklediği haberi verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel'den erken yerel seçim çağrısı: Yüzde 45'in altında kazanırsak hiçbir şey bilmiyorum

Canlı yayında iktidara meydan okudu! Çok önemli bir teklifi var
Galatasaray, Sporting karşısında kırmızı kart bekledi

Göz göre göre kayrıldılar!
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık

İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş
Erkekler tuvaletindeki gizli kamera skandalında 1 tutuklama

Erkekler tuvaletindeki skandalda 1 tutuklama
Sevdası için 3 bin km yol giden o taraftara unutamayacağı ödül

Sevdası için 3 bin km yol giden görüntüdeki adama unutamayacağı ödül
Lionel Messi, İspanya'dan bir takım daha satın aldı

İspanya'dan bir takım daha satın aldı
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız

Dağın zirvesinden tehdit savurdu! Hedefinde bakın hangi ülke var