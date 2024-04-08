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Galatasaray, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, iki günlük iznin ardından 11 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de yapacağı idmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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