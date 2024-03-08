Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 yenerek galibiyetle ayrıldı. Maçta Galatasaray'ın gollerini Derrick Köhn, Lucas Torreira ve Kerem Demirbay (2) attı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada ceza sahasında Mertens'in vuruşunda savunmadan seken topla buluşan Barış'ın gelişine şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
9. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa ceza yayı içinden Köhn'ün yerden vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 1-0
31. dakikada Icardi'nin pasında ceza sahası sol çaprazdan Zaha'nın yerden sert vuruşunda kaleci Gökhan'ın çeldiği topla buluşan Torreira meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
33. dakikada Köhn'ün ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.
38. dakikada Shelvey'in kısa kullandığı serbest vuruşta Hojer'in ceza yayının gerisinden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden ağlara gitti. 2-1
40. dakikada Mertens'in pasında Kerem Demirbay'ın ceza yayının gerisinden gelişine sert vuruşunda top filelerle buluştu. 3-1
45. dakikada ceza sahası çizgisinin hemen gerisinden sağ çaprazdan Kerem Demirbay yerden sert bir vuruşla topu ağlara yolladı. 4-1
Hakemler: Bahattin Şimşek, Serkan Olguncan, Osman Gökhan Bilir
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Zaha dk. 23), Nelsson, Berkan Kutlu, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Tete, Ziyech, Gökdeniz Gürpüz, Ali Yeşilyurt, Efe Akman, Ndombele, Vinicius
Teknik Direktör: Okan Buruk
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Hojer, Muammer Sarıkaya, Shelvey, Akintola, Varesanovic, Olawoyin, Minchev
Yedekler: Tarık Çetin, Halil Pehlivan, Mocsi, Gaich, Gustavo, Anıl Yaşar, Faye, Eray Korkmaz, Mithat Pala, Zeqiri
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Derrick Köhn (dk. 9), Lucas Torreira (dk. 31), Kerem Demirbay (dk. 40 ve 45) (Galatasaray), Casper Hojer (dk. 38) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Mauro Icardi (Galatasaray), Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor) - İSTANBUL