Galatasaray, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maç için antrenmanlarını tamamladı. Yeni transfer Wilfried Singo, takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlarken, yeni transfer Wilfried Singo da takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Öte yandan yeni transfer Wilfried Singo ile Barış Alper Yılmaz da antrenman da yer aldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın saat 21.30'da RAMS Park'ta Çaykur Rizespor'u konuk edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
