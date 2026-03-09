Süper Lig'de 25. hafta görünümü
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, derbide Beşiktaş karşısında galibiyet alırken, Fenerbahçe ise konuk ettiği Samsunspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle yendi.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftası bugün 3 karşılaşmayla tamamlandı. Ligde bu hafta oynanan 10 müsabakada 19 gol atıldı. Haftanın en önemli maçında Beşiktaş ile Galatasaray, derbide karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'de oynanan müsabakada sarı-kırmızılılar 1-0 kazanarak liderliğini sürdürdü. Zirve takipçisi Fenerbahçe ise konuk ettiği Samsunspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle yenmeyi başardı. Sarı-lacivertliler iki kez geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı. Trabzonspor ise deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 3 golle geçti. Avrupa kupalarını hedefleyen iki takımın İstanbul'daki randevusunda Başakşehir, Göztepe'yi 2-1'lik skorla yendi.
Galatasaray, haftayı 61 puanla lider kapatırken, Fenerbahçe 57, Trabzonspor 54 puanla sıralandı.
Ligde 25. hafta maçları ve sonuçları:
Başakşehir - Göztepe: 2-1
Beşiktaş - Galatasaray: 0-1
Çaykur Rizespor - Antalyaspor: 1-0
Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: 1-1
Konyaspor - Kasımpaşa: 1-1
Fenerbahçe - Samsunspor: 3-2
Eyüpspor - Kocaelispor: 0-1
Alanyaspor - Gençlerbirliği: 0-0
Kayserispor - Trabzonspor: 1-3 - İSTANBUL