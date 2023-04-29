Galatasaray Beşiktaş derbisine eksiksiz çıkıyor

Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında kazanmak için eksiksiz bir kadroyla sahaya çıkacak. Adekugbe'nin yerine Dubois'un forma giymesi bekleniyor. Galatasaray, Vodafone Park'ta henüz galibiyetle tanışamadı.

Sarı-kırmızılı ekipte eksik yok

Adekugbe'nin yerine Dubois

Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında kazanamıyor

Serhan TÜRK / İSTANBUL,- Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanacak derbide Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Yarın Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak karşılaşmada iki takım birbirine 353'üncü kez rakip olacak.

Topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Beşiktaş'ı mağlup ederek ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin kendisine yaklaşmasına izin vermek istemiyor. Siyah-beyazlılar ise 62 puanla 3'üncü sırada yer aldığı haftada rakibini yenerek hem zirve yarışına tutunmak hem de rakibiyle arasındaki puan farkını düşürmek amacında.

Sarı-kırmızılı ekip, Vodafone Park'ta henüz galibiyetle tanışamadı. 2016 yılında açılan Vodafone Park'ta Beşiktaş ile 6 kez karşı karşıya gelen Galatasaray, bu maçların 5'inde sahadan mağlup ayrıldı. 1 maçta sahadan beraberlikle ayrılan Galatasaray'da Okan Buruk ve öğrencileri yarınki derbiyi kazanarak Beşiktaş deplasmanındaki şansızlığını da kırmayı hedefliyor.