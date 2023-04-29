Galatasaray Beşiktaş derbisine eksiksiz çıkıyor
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Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında kazanmak için eksiksiz bir kadroyla sahaya çıkacak. Adekugbe'nin yerine Dubois'un forma giymesi bekleniyor. Galatasaray, Vodafone Park'ta henüz galibiyetle tanışamadı.
Sarı-kırmızılı ekipte eksik yok
Adekugbe'nin yerine Dubois
Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında kazanamıyor
Serhan TÜRK / İSTANBUL,- Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanacak derbide Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Yarın Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak karşılaşmada iki takım birbirine 353'üncü kez rakip olacak.
Topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Beşiktaş'ı mağlup ederek ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin kendisine yaklaşmasına izin vermek istemiyor. Siyah-beyazlılar ise 62 puanla 3'üncü sırada yer aldığı haftada rakibini yenerek hem zirve yarışına tutunmak hem de rakibiyle arasındaki puan farkını düşürmek amacında.SARI-KIRMIZILI EKİPTE EKSİK YOKSarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisine eli rahat çıkacak. Tüm sakat futbolcuları iyileşen, cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekipte, Gomis'in de affedilmesiyle eksik isim kalmadı. Okan Buruk, Beşiktaş karşısında kadronun tamamından faydalanabilecek.ADEKUGBE'NİN YERİNE DUBOISSarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş karşısında sol bekte Dubois'a forma şansı verebilir. Son maçta gösterdiği performansla eleştirilerin hedefi haline gelen Adekugbe'yi kızağa çekmeyi planlayan tecrübeli teknik adam, derbide Dubois'a forma vermesi halinde yabancı oyuncu kuralı nedeniyle hücum hattında değişikliğe gidecek. Buruk, Dubois'yı görevlendirmesi halinde ön alanda hangi yabancı oyuncuyu yedek kulübesine çekeceğine ise maç günü karar verecek. SARI-KIRMIZILI TAKIM FORMDASüper Lig'in 31'inci haftasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, Fenerbahçe'nin de iç sahada İstanbulspor ile berabere kalmasının ardından puan farkını korumuştu. Süper Lig'de çıktığı son 19 maçta; 17 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, Beşiktaş derbisine moralli çıkacak.GALATASARAY, BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA KAZANAMIYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Vodafone Park'ta henüz galibiyetle tanışamadı. 2016 yılında açılan Vodafone Park'ta Beşiktaş ile 6 kez karşı karşıya gelen Galatasaray, bu maçların 5'inde sahadan mağlup ayrıldı. 1 maçta sahadan beraberlikle ayrılan Galatasaray'da Okan Buruk ve öğrencileri yarınki derbiyi kazanarak Beşiktaş deplasmanındaki şansızlığını da kırmayı hedefliyor.