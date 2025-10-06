Galatasaray-Beşiktaş derbisi tekrar ediliyor mu? İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'da katıldığı bir canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İbrahim Hacıosmanoğlu, hafta sonunda oynanan Galatasaray- Beşiktaş derbisinin kural hatası nedeniyle tekrar edileceği iddialarına son noktayı koydu.

'O BİR HAKEM HATASI'

Hakem Yasin Kol'un Beşiktaş'ın yaptığı oyuncu değişikliklerinde kural hatası değil, hakem hatası yaptığını dile getiren İbrahim Hacıosmanoğlu, "Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kural hatası yok. O bir hakem hatası." dedi.

NE OLMUŞTU?

BeIN Sports hakem yorumcusu olan eski hakem Deniz Çoban, derbi sonrası açıklamalarda bulunarak maç oynanırken Beşiktaş'ın yaptığı oyuncu değişikliklerinde bir hata yapıldığını ve değişikliklerin 3 seferde değil, 4 seferde olduğunu dile getirerek, maçın TFF tarafından yeniden oynatabileceğini belirtmişti.