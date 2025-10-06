Haberler

Galatasaray-Beşiktaş derbisi tekrar ediliyor mu? İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı

Galatasaray-Beşiktaş derbisi tekrar ediliyor mu? İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, katıldığı bir programda Galatasaray-Beşiktaş derbisinin kural hatası tekrar edileceği iddialarına cevap verdi. Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamada "Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kural hatası yok. O bir hakem hatası." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'da katıldığı bir canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İbrahim Hacıosmanoğlu, hafta sonunda oynanan Galatasaray- Beşiktaş derbisinin kural hatası nedeniyle tekrar edileceği iddialarına son noktayı koydu.

'O BİR HAKEM HATASI'

Hakem Yasin Kol'un Beşiktaş'ın yaptığı oyuncu değişikliklerinde kural hatası değil, hakem hatası yaptığını dile getiren İbrahim Hacıosmanoğlu, "Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kural hatası yok. O bir hakem hatası." dedi.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi tekrar ediliyor mu? İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı

NE OLMUŞTU?

BeIN Sports hakem yorumcusu olan eski hakem Deniz Çoban, derbi sonrası açıklamalarda bulunarak maç oynanırken Beşiktaş'ın yaptığı oyuncu değişikliklerinde bir hata yapıldığını ve değişikliklerin 3 seferde değil, 4 seferde olduğunu dile getirerek, maçın TFF tarafından yeniden oynatabileceğini belirtmişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Serdar Öktem suikastında 5 gözaltı

İstanbul'un göbeğindeki suikasta ilişkin çok sayıda gözaltı
Dikkat çeken 'Daltonlar' iddiası! Emniyet, Serdar Öktem için aylar önce koruma kararı vermiş

Emniyet, Serdar Öktem için aylar önce harekete geçmiş
Serdar Öktem'in Sinan Ateş cinayetiyle ilgili savunması yeniden gündemde

Öktem'in Sinan Ateş cinayetiyle ilgili savunması yeniden gündemde
Ölü bulunan üniversite öğrencisinin mektubu ortaya çıktı! İfadeler kan dondurdu

Üniversiteli Teslime öldürülmeden önce her şeyi anlatmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 adet su için istenen para öyle böyle değil! Bakanlık harekete geçti

2 adet su için istenen para öyle böyle değil! Bakanlık harekete geçti
Damla Can sevgilisiyle kutsal topraklarda! Başörtülü haliyle takipçilerinin karşısına çıktı

Kutsal topraklara gidip bu pozu verdi: Başı kapalı ismi tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.