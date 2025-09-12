Haberler

Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu

Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF, Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak bütün maç programını ve derbi tarihlerini açıkladı. Galatasaray-Beşiktaş derbisi 4 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in ilk yarı maç programını açıkladı. Derbi tarihleri de belli oldu.

Derbi tarihleri şöyle;

  • 4 Ekim Cumartesi - (20.00) Galatasaray-Beşiktaş
  • 1 Kasım Cumartesi - (20.00) Galatasaray-Trabzonspor
  • 2 Kasım Pazar - (20.00) Beşiktaş-Fenerbahçe
  • 1 Aralık Pazar - (20.00) Fenerbahçe-Galatasaray
  • 14 Aralık Pazar - (20.00) Trabzonspor-Beşiktaş

Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu

Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu

Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu

Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu

Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu

Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu

Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu

Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu

Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu

Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
ABD Başkanı Trump: Putin'e karşı sabrım tükeniyor, çok sert bir şekilde harekete geçebiliriz

Trump'tan dünyayı tedirgin eden sözler: Harekete geçebiliriz
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor

Maliye'den herkesi ilgilendiren hamle: Gönüllü düzeltme yapmayan yandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu can bu tende oldukça İstanbul sevdamız bitmeyecek

Tam da İmamoğlu davasının görüldüğü gün! Erdoğan'dan İstanbul mesajı
80 milyon TL'lik mesele 2 iş insanının sonu oldu

80 milyon TL'lik mesele 2 iş insanının sonu oldu
İmamoğlu duruşmasında bir ilk! Yargı tarihinde böylesi görülmedi

İmamoğlu duruşmasında bir ilk! Yargı tarihinde böylesi görülmedi
Ali Koç'tan Mourinho itirafı: En çok üzüldüğüm tarafı...

Ali Koç'tan Mourinho itirafı: En çok üzüldüğüm tarafı...
Ekin Mert Daymaz, genç sevgilisiyle banyoda aşkını ilan etti

Aralarında 15 yaş var! Banyoda aşka geldiler
Kural değişti! Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor'a büyük müjde

Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor'a büyük müjde
Değişimi dikkat çekti: İşte Ekrem İmamoğlu'nun mahkemeden yeni görüntüsü

Bu halini unutun: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son görüntüsü
'15 Temmuz ve FSM köprüleri satılıyor' iddialarına DDM'den yanıt

15 Temmuz ve FSM köprüleri satılıyor mu? Gündem yaratan iddiaya yanıt
Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter: Vatandaş kayda alınca gerginlik çıktı

Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter! Vatandaş kayda alınca...
İş arkadaşının başını kesti, asfaltta yuvarlayıp çöpe attı! Nedeni akılalmaz

Arkadaşının başını kesti, yerde yuvarlayıp çöpe attı! Nedeni inanılmaz
Nikah randevusu almaya gitti, öğrendiği gerçekle şoke oldu: Dava açacağım

Nikah randevusu almaya gitti, öğrendiği gerçekle şoke oldu
71 yaşında hayata veda eden Hulk Hogan'dan geriye milyonluk miras kaldı

Ünlü güreşçinin milyon dolarlık serveti tek bir kişiye kaldı
Halka arz olan şirket, çalışanlarını bir gecede milyoner etti

Halka arz olan şirket, çalışanlarını bir gecede milyoner etti
Rüşvet paraları belediyenin deposundan çıktı! İşte o operasyonun görüntüleri

Rüşvet paralarının bulunma anı!
Kılıçdaroğlu, kayyum sessizliğini nihayet bozdu! CHP'lileri kızdıracak sözler

Kılıçdaroğlu, sessizliğini nihayet bozdu! CHP'lileri kızdıracak sözler
İsrailli emekli albaydan Türkiye'ye küstah tehdit: İstanbul veya Ankara hedef olabilir

Türkiye'ye küstah tehdit: İstanbul veya Ankara hedef olabilir
Ameliyathanede skandal: Hemşire ile ilişkiye giren doktor, meslektaşına yakalandı

Hemşire ile ilişkiye giren doktor, meslektaşına yakalandı
Diş hastanesinde 'hayali teşhis' skandalı

Diş hastanesinde skandal! Personel şikayet etti, soruşturma başlatıldı
Maaşlarda kesintiye gidilecek! İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES sisteminin detayları

İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni sistemin detayları
Maaşlarda kesintiye gidilecek! İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES sisteminin detayları

İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni sistemin detayları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı

Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.