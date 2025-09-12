Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu
TFF, Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak bütün maç programını ve derbi tarihlerini açıkladı. Galatasaray-Beşiktaş derbisi 4 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in ilk yarı maç programını açıkladı. Derbi tarihleri de belli oldu.
Derbi tarihleri şöyle;
- 4 Ekim Cumartesi - (20.00) Galatasaray-Beşiktaş
- 1 Kasım Cumartesi - (20.00) Galatasaray-Trabzonspor
- 2 Kasım Pazar - (20.00) Beşiktaş-Fenerbahçe
- 1 Aralık Pazar - (20.00) Fenerbahçe-Galatasaray
- 14 Aralık Pazar - (20.00) Trabzonspor-Beşiktaş