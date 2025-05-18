Galatasaray, Bellona Kayserispor'u 3-0 Yenerek Şampiyonluğu İlan Etti

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da futbolculardan Mario Lemina, gösterdikleri mücadeleden dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Mario Lemina, RAMS Park'taki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geldiğinden beri takım olarak çok iyi maçlar oynadıklarını belirten Lemina, "Gerçekten şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok gururlu hissediyorum. Mücadelemizden dolayı gurur duyuyorum. Taraftarların desteğinden dolayı gurur duyuyorum. Teknik ekiple ve oyuncularla da gurur duyuyorum. Çok uzun bir yolculuktu ama sonunda başardık. Çok güzel bir hikaye yazıyoruz ve çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını dile getiren Gabonlu orta saha oyuncusu, "Benim hedefim, her zaman sahada en iyi oyunumu sergilemek olacak. Umarım bu sezon başardığımızdan daha fazlasını başarırız." diye konuştu.

Takım arkadaşı Victor Osimhen'in Galatasaray'daki geleceğine değinen Lemina, "Umarım gelecek sene iyi bir sezon geçiririz. Osimhen'i ikna edebilsem bunu yapardım. Bence kendisi Galatasaray'ı çok seviyor. Söyleyebileceğim tek şey bu." ifadelerini kullandı.