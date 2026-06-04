Haberler

Galatasaray Kulübünden Anıtkabir'e ziyaret

Galatasaray Kulübünden Anıtkabir'e ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği yöneticileriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret ederek Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu ve Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Başkan Özbek'e ziyarette, yönetim kurulu üyeleri ile Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (1905 AGS) yöneticileri eşlik etti.

Sarı-kırmızılılar, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Başkan Dursun Aydın Özbek, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugün Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak, manevi huzurunuzda bulunmanın gururunu ve heyecanını yaşıyorum. Bize emanet ettiğiniz Cumhuriyetimizin ilke ve değerleri, Galatasaray Spor Kulübünün daima yolunu aydınlatan en güçlü rehber olmuştur. Cumhuriyet, fırsat eşitliğinin, çağdaşlaşmanın, özgüvenin ve aydınlık yarınlara duyulan inancın en büyük eseridir. Galatasaray camiası olarak yetiştirdiğimiz nesillerde ve temsil ettiğimiz değerlerde bu mirası yaşatmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Sizden aldığımız ilhamla gençlerimize güvenmeye, ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil etmeye ve Cumhuriyetimizin değerlerini gelecek kuşaklara taşımaya devam edeceğiz. Galatasaray camiası adına, emanetinize ve gösterdiğiniz hedeflere bağlılığımızı bir kez daha ifade ediyor, aziz hatıranız önünde saygı, minnet ve şükranla eğiliyoruz."

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! 'Rüşvet' iddiası

Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti

YDK kararı sonrası CHP'de taşlar yerinden oynadı
Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama

Vali Gül, Haberler.com mikrofonundan İstanbullulara çağrı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalyan devi listesine ekledi! Icardi'yi istiyorlar

Eleştiri oklarının hedefindeki Icardi'ye dünya devi talip oldu

Aziz Yıldırım'a kötü haber! ''Anlaştık'' dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu

''Anlaştık'' dediği yıldız ismi, Avrupa şampiyonu olan takım istiyor
Boşanmak isteyen eşini çocuğunun gözü önünde katletti

Eşini çocuğunun gözü önünde katletti! İfadesi kan dondurdu
Cesc Fabregas, Galatasaray'ın savunmadaki kalbini istiyor

Tarihinde ilk kez Devler Ligi'ndeler! G.Saray'ın kalbini istiyorlar
Kılıçdaroğlu'na CHP'li iki belediye başkanından ziyaret

İşte Kılıçdaroğlu'nu ilk ziyaret eden belediye başkanları
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında 'yürütmeyi durdurma' kararı

Mahkemeden Yerebatan Sarnıcı'yla ilgili sürpriz karar
Ester ile çıktığı tatil Mbappe'ye çok pahalıya patladı

Bu tatil çok pahalıya patladı!

let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>