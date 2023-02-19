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Galatasaray Başkanı Özbek afet bölgelerini ziyaret etti

Spor Haberleri

Galatasaray Başkanı Özbek afet bölgelerini ziyaret etti

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, depremden etkilenen afet bölgeleri Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'a gitti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, depremden etkilenen afet bölgeleri Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'a gitti.

Bölgede depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Dursun Aydın Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Kahramanmaraş ve Hatay'da yardımların toplandığı depolarımızın yanı sıra ultrAslan tarafından kurulan Maraş Yardım Deposunu ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından kurulacak konteyner kentlerin detayları hakkında Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve diğer yetkililerle görüşmeler gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya bulunurken Hatay'daki ziyarette Hatayspor Başkanvekili Aydın Toksöz de yer aldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kahramanmaraş Galatasaray Aydın Hatay Spor Haberler

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